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Виллы в Oraiokastro, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 12
Площадь 800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$566,740
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 584 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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OkeaskOkeask
Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
🏡 Роскошная трёхэтажная вилла на продажу — 320 кв.м. — Пригород Салоник (Мелисохори, Мигдон…
$401,441
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Grekodom Development
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 500 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Площадь 660 м²
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
$1,48 млн
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Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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