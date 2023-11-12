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Виллы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

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27 объектов найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€3,00 млн
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
€1,80 млн
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.800.0…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 900 м²
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
€7,00 млн
Вилла 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
€1,05 млн
Вилла 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с видом на лес, рядом с лесом, с Wood Flooring в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на лес, рядом с лесом, с Wood Flooring
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Код недвижимости: 1-765 - Вилла на продажу в Chortiatis Asvestochori за 650 000 евро. Это 47…
€650,000
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
€1,65 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,92 млн
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной кухни,…
€1,95 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,70 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Exohi, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Exohi, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
€2,50 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Asvestochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€2,10 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Exohi, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€420,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 042 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1042 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 гостин…
€3,90 млн
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€4,00 млн
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Filyro, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
€600,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€4,00 млн
Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 13
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
€4,00 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

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с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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