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27 объектов найдено
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
280 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
11
5
700 м²
5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
4
300 м²
Код недвижимости: HPS2984 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 1.…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
4
300 м²
Property Code: HPS2692 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.800.0…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
3
900 м²
Property Code: HPS2531 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €7.000.0…
€7,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
450 м²
Property Code: HPS2524 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for €1.050.0…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
300 м²
1
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДОМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА Три этажа дома предполагают приватную, общую и гос…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на лес, рядом с лесом, с Wood Flooring
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
370 м²
1
Код недвижимости: 1-765 - Вилла на продажу в Chortiatis Asvestochori за 650 000 евро. Это 47…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
420 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
6
850 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,92 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
4
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной кухни,…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
2
280 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
5
600 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Exohi, Греция
1
800 м²
1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
9
4
420 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Asvestochori, Греция
8
4
375 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
330 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Exohi, Греция
12
3
350 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
4
1 042 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1042 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 гостин…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
8
5
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
4
740 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
8
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
8
1 000 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
13
1 100 м²
4
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
€4,00 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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