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Виллы в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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Panorama Municipal Unit
11
Pylaia Municipal Unit
5
Вилла Удалить
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16 объектов найдено
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Property Code: HPS5260 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.800.000 . This 320 sq. m…
$2,07 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Property Code: HPS5471 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 790.000 . This 252 sq. m. …
$909,174
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
$3,80 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Код собственности: HPS5699 - Вилла для продажи в Панорамном центре за €1.200.000. Эта вилла …
$1,38 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Property Code: HPS5475 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.150.000 . This 295 sq. m.…
$1,32 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 900 м²
Имущественный код: HPS2531 - Вилла для продажи в Панораме Палиос Ойкизмос Панораматос за €7.…
$8,06 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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