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Виллы в Катерини, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Паралиа, Греция
Вилла 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 4
Продаётся роскошная вилла у моря в Северной Греции, в живописном прибрежном районе Паралия (…
$641 147
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$649 390
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Вилла в Коринос, Греция
Вилла
Коринос, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$531 319
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Вилла в Катерини, Греция
Вилла
Катерини, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$380 535
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Вилла в Катерини, Греция
Вилла
Катерини, Греция
Количество спален 8
Площадь 697 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 697 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$1,00 млн
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$152 386
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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