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Виллы в Катерини, Греция

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11 объектов найдено
Вилла 4 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состоит …
€750,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
€370,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 9 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 9
Площадь 452 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу недалеко от живописного городка Олимпийской Ри…
€680,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€1,30 млн
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€480,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€800,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€390,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
€145,000
в месяц
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Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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