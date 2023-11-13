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Виллы в Коринос, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 323 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
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