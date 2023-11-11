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Греция
Жилая
Македонии и Фракии
Жильё в Македонии и Фракии, Греция
Kordelio - Evosmos Municipality
58
Neo Rysio
58
Неа-Каликратия
55
Municipal Unit of Evosmo
48
Неос-Мармарас
48
Эпаноми
48
Municipality of Neapoli-Sykies
44
Неа-Триглия
37
Plagiari
36
Муниципалитет Диу - Олимп
33
Неа-Миханьона
33
Agia Triada
30
Neoi Epivates
30
Муниципалитет Пелла
29
Яница
29
Коринос
27
Serres Municipality
20
Сере
20
Тасос
17
Kallithea
10
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5 520 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
7
3
370 м²
4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
2
142 м²
The maisonettes are located in a popular Pefkohori village only 100 meters to the beach. The…
€298,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
120 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
4
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
110 м²
8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Рекомендовать
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
22
1 200 м²
1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
7
235 м²
-1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
9
450 м²
-1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
160 м²
-1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
3
232 м²
-1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 232 m2, 2 Ур…
€2,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
2
1
75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
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Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
3
1
160 м²
The house is located in the suburbs of Nea Roda village 800 meters from the beach. The house…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
2
190 м²
Property Code: HPS4311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 190 sq. m.…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
106 м²
2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
1
67 м²
2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
7
2
198 м²
4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
122 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
3
2
110 м²
8/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
4
1
106 м²
3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
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Квартира 3 спальни с гаражом, с садом, с WC
Тасос, Греция
3
1
Property Code: 11404 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €175.000 . This 109 sq. m. …
€175,000
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Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
4
1
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
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