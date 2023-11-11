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Виллы в Греции

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1 292 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Вилла 5 спален с бассейном в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с бассейном
периферия Аттика, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в домик 17 т, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Никити, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Triada, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 3 спальни в Агия Пелагия, Греция
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Торони, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Каландра, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€630,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Вилла 5 спален в Polychrono, Греция
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4263 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €750.000 . Это 150 кв.…
€750,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в триад, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€380,000
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
Вилла 7 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
Вилла 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS4237 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Вилла 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS4239 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000

Параметры недвижимости в Греции

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