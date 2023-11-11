ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Виллы
Виллы в Греции
Вилла
Очистить
1 292 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
9
2
1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
360 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном
периферия Аттика, Греция
7
4
680 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
6
3
410 м²
4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
7
4
300 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
3
132 м²
1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Triada, Греция
7
2
550 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
3
3
250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
8
3
255 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каландра, Греция
3
2
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
5
2
143 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
3
124 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
2
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
1
386 м²
1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polychrono, Греция
5
4
150 м²
Код недвижимости: HPS4263 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Полихроно для €750.000 . Это 150 кв.…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
триад, Греция
6
3
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
4
94 м²
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
8
5
570 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
5
2
120 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
1
500 м²
1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
7
8
788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
2
2
140 м²
Код недвижимости: HPS4237 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
2
2
160 м²
Код недвижимости: HPS4239 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Палиури за €350.000 . Эта меблирован…
€350,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Греции
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL