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Виллы в Греции

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Корфу
3
Македония и Фракия
920
Kassandra Municipality
546
Аттика
124
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1 498 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Vista Estate
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 600 м²
Продается впечатляющая вилла с бассейном в Херсониссосе, Ираклион, Крит Редкий объект нед…
$1,85 млн
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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International Property Alerts
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла 250 кв.м. в Гази, Ираклион, Крит В тихом и зеленом районе большого Иракли…
$529,885
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Grekodom Development
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 6
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продаётся современный объект недвижимости общей площадью 450 кв.м, построенный в 2019 году, …
$4,06 млн
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Вилла 5 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 5 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается просторная вилла площадью 150 м², расположенная в живописном поселке Певкохори на …
$925,918
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
695 000 € Тип недвижимости: Вилла Спальни: 3 Общая площадь участка: 311 м² Жилая площадь…
$823,151
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Вилла 3 комнаты в Полихроно, Греция
Вилла 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Эта потрясающая набережная Maisonette в Халкидики, Греция, предлагает захватывающий вид на м…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$1,06 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж -1/-1
Красивый отдельный дом Перед морем, в замечательном месте в Ситонии, в маленьком раю Халкиди…
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Мексиканский дом за пределами Мексики – Добро пожаловать в Villa Pablo! Откройте для себя…
$707,244
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,33 млн
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Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Имущественный код: HPS5053 - Villa FOR SALE в Паллини Полихроно за €900,000. Это 120.00 кв. …
Цена по запросу
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68 млн
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$767,461
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Представляем очаровательный мезонет в хорошем состоянии с удивительными открытыми видами, ра…
$558,159
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Halkidiki Properties
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,24 млн
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Параметры недвижимости в Греции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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