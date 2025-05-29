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Виллы в Pallini Municipal Unit, Греция

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294 объекта найдено
Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4231-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниХаниотисза€1.850.000.Этавиллаплощадью300кв.м.сост…
$1,92 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Код собственности: HPS5358 - Вилла для продажи в Паллини-Пефкочори за 850 000 евро. Это 230 …
$964,950
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Код собственности: HPS5363 - Вилла для продажи в Паллини-Пефкочори за €1,380,000. Эта вилла …
$1,56 млн
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Villa in a quiet location surrounded by nature, it is a 175 sq meter bungalow home one level…
$599,069
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Впечатляющий дом площадью 120 кв. м в Кассандре, Халкидики, для любителей природы, полностью…
$489,602
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Код недвижимости: HPS4359 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Паллини Ханиотис за € 2.700.000 . Эта меблиро…
$2,80 млн
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Код объекта: HPS4666-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПалиуриза€900.000.Этавиллаплощадью350кв.м.состоит…
$932,454
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Вилла в Лоутра, Греция
Вилла
Лоутра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$342,009
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Код объекта: HPS3893-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€550.000.Этавиллаплощадью175кв.м.состо…
$569,833
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,82 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Код объекта: HPS4873-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€850.000.Этавиллаплощадью198кв.м.состо…
$880,651
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Код объекта: HPS4190-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниХаниотисза€600.000Эксклюзивность.Этавиллаплощадью…
$621,636
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Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла Бунгало на продажу в Неа Скиони, Кассандра. Этот потрясающий пляжный дом рас…
$454,094
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$855,021
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Вилла 1 комната в Municipality of Pallini, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в спокойной обстан…
$1,09 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Код объекта: HPS4580-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€800.000.Этавиллаплощадью175кв.м.состо…
$828,848
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Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Жизнь на берегу моря с этим небольшим мезонином площадью 85 кв. м напротив песчаного пляжа в…
$858,238
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Ищете инвестиции с большим потенциалом для строительства большего количества метров? Это пре…
$1,52 млн
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Вилла 1 комната в Палиури, Греция
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 420 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$1,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
3oo sq meter villa for sale on 3 floors which was built in 1990 including panoramic sea view…
$1,08 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивный листинг, отремонтированная вилла, построенная с гордостью и воображением, включ…
$1,09 млн
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$450,311
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Код собственности: HPS5091 - Вилла для продажи в Паллини-Палиури за €1.050.000. Эта 140 кв. …
$1,19 млн
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$684,017
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Код недвижимости: 4 -891 - Дом на продажу в Паллини Палиури за € 299.000. Это 162 кв. Дом по…
$380,802
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$456,011
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Property Code: HPS1392 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 2.000.000 . This 120 sq…
$2,06 млн
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Вилла 6 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 6 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с бассейном 📍Халкидики, Кассандра  Площадь: 207-218 м² Комнаты: 6 Спале…
$746,888
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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