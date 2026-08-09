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Виллы в Polygyros Municipality, Греция

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28 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Полигирос, Греция
Вилла 3 комнаты
Полигирос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этот отдельно стоящий дом в Халкидиках предлагает потрясающий открытый вид на мирный район. …
$184,534
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полигирос, Греция
Вилла
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
$590,354
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Metamorfosi, Греция
Вилла 9 комнат
Metamorfosi, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж -1/-1
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситони…
$626,505
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Ормилия, Греция
Вилла
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Полигирос, Греция
Вилла 4 комнаты
Полигирос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/-1
Представляем эту красивую Мезонетту в Халкидиках с удивительным открытым видом. Недвижимость…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 4 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж -1/-1
Ощутите красоту Халкидики в этой очаровательной Мезонетте. Наслаждайтесь потрясающим видом н…
$346,725
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Metamorfosi, Греция
Вилла 3 комнаты
Metamorfosi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Представляем потрясающий отремонтированный отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония. Наслаж…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Псакоудия, Греция
Вилла 6 комнат
Псакоудия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
Этаж -2/-2
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситони…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Metamorfosi, Греция
Вилла 5 комнат
Metamorfosi, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Этаж -2/-2
Побег в свой собственный рай в Халкидики с этим красивым отдельно стоящим домом с потрясающи…
$1,14 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полигирос, Греция
Вилла
Полигирос, Греция
Площадь 500 м²
Продается шикарная вилла, состоящая из 4 уровней и мансарды с прилегающей территорией 6000 к…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Metamorfosi, Греция
Вилла 4 комнаты
Metamorfosi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж -2/-2
Представляя воплощение роскошной жизни в Халкидики, Греция - потрясающая отдельно стоящая ви…
$1,82 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Тахиархис, Греция
Вилла 3 комнаты
Тахиархис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Представляем фантастическую возможность владеть отдельно стоящим домом в прекрасном регионе …
$85,433
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Halkidiki Properties
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Вилла 10 комнат в Полигирос, Греция
Вилла 10 комнат
Полигирос, Греция
Число комнат 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Детали  Количество этажей в здании: 6  Пляж: песчаный  Количество комнат: 10: 8 сп…
$1,75 млн
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Аталанта
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Вилла 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Вилла 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Откройте для себя этот очаровательный мезонет в Халкидики, Греция, в хорошем состоянии с уди…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Вилла в Gerakini, Греция
Вилла
Gerakini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Property Code: HPS5261 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 5.000.000 . This 800 sq…
$5,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 4 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Расположенный в красивом регионе Халкидики, Греция, этот отремонтированный мезонет может пох…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полигирос, Греция
Вилла
Полигирос, Греция
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$2,83 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ватопеди, Греция
Вилла
Ватопеди, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Код собственности: HPS142 - Вилла для продажи в Ормилия Ватопеди за €1,490,000. Эта 320.00 к…
$1,74 млн
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Вилла 6 комнат в Metamorfosi, Греция
Вилла 6 комнат
Metamorfosi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Сито…
$569,550
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Полигирос, Греция
Вилла 5 комнат
Полигирос, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Полигиросе, в маленьком раю Халкидики.…
$222,125
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полигирос, Греция
Вилла
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 252 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$684,811
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Вилла 2 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Расположенный в Халкидики, Греция, этот строящийся мезонет предлагает идеальную возможность …
$263,132
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Тахиархис, Греция
Вилла 2 комнаты
Тахиархис, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Представляем очаровательный мезонет в Халкидики, Греция, с прекрасным видом на горы. Это сво…
$205,038
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Halkidiki Properties
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Вилла в Gerakini, Греция
Вилла
Gerakini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73 млн
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Вилла 2 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Вилла 2 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Представляем потрясающий строящийся мезонет в красивом районе Халкидики, Греция. Наслаждайте…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 2 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж -1/-1
Представляем этот изысканный отдельно стоящий дом, расположенный в живописном регионе Халкид…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Псакоудия, Греция
Вилла 2 комнаты
Псакоудия, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж -1/-1
Познакомьтесь с идеальным пляжем, живущим в Халкидики, Греция, с этим потрясающим отремонтир…
$312,053
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Halkidiki Properties
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Вилла 14 комнат в Polygyros Municipality, Греция
Вилла 14 комнат
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Количество этажей 4
Описание Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит…
$2,09 млн
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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