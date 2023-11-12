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Виллы в Полийирос, Греция

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10 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Полийирос, Греция
Вилла 3 спальни
Полийирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3790 - Вилла на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 300.000 . Это 120 к…
€300,000
Вилла 1 спальня с видом на море в Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€320,000
Вилла 5 спален в Полийирос, Греция
Вилла 5 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for €1.200.000. This 450 sq. m…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни в Полийирос, Греция
Вилла 4 спальни
Полийирос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Код недвижимости: HPS142 - Вилла на продажу в Ormilia Vatopedi для € 1.490.000 . Это 320 кв.…
€1,49 млн
Вилла 10 комнат с furnishings в Полийирос, Греция
Вилла 10 комнат с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается шикарная вилла, состоящая из 4 уровней и мансарды с прилегающей территорией 6000 к…
€1,50 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vatopedi, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vatopedi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,80 млн
Вилла 9 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Galarinos, Греция
Вилла 9 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings в Psakoudia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings
Psakoudia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Геракини, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
€500,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной к…
€2,20 млн
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