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Виллы в Литохоро, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€400,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€350,000
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