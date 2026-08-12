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Пентхаусы в Греции

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Аттика
18
Municipality of Piraeus
5
Пирей
5
Municipality of Glyfada
4
Пентхаус Удалить
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21 объект найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Premium Premium
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Пентхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345,256
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Застройщик
Limar Homes
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 10/3
Эксклюзивный треххуровневый пентхаус (Triplex Penthouse) Локация: Афины, престижный жилой…
$1,33 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
Продаётся великолепная квартира-пентхаус площадью 78 кв.м., расположенная в центре Лутраки, …
$207,123
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Агентство
Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/8
Эта впечатляющая двухуровневая квартира площадью 106 м², расположенная в районе Депо, г.Сало…
$459,576
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Пентхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$345,256
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Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English, Ελληνικά
Пентхаус 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
$325,695
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные апартаменты для продажи в Glyfada Athens за золотую визуАпартаменты Glyfada На про…
$1,26 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Новое здание, сдача в 2026м В отличном райне! 10 минут от пляжа в Пирей! Подходит под Золо…
$174,616
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
$1,15 млн
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
Данный роскошный пентхаус, расположенный в сердце района Перистери западной часи Афин, предл…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
$1,07 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Агентство
Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Пентхаус 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Пентхаус 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Пентхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Пентхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/7
🏡 Maisonette M.5 Уровень: Ground & Mezzanine (цокольный + антресольный этаж) Тип: Двухур…
$350,700
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Параметры недвижимости в Греции

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