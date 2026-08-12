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Отели в Греции

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419 объектов найдено
Отель 1 600 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 600 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на горы, на …
$3,01 млн
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Отель 1 000 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу: Отель в префектуре Ираклион, Крит – 1 000 кв.м., 20 апартаментов и …
$3,78 млн
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Отель 1 000 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 000 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 000 м²
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
$2,89 млн
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TekceTekce
Отель 300 м² в Дассия, Греция
Отель 300 м²
Дассия, Греция
Площадь 300 м²
Продается отель площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Цена по запросу
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Отель 360 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 360 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 360 м²
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
$2,51 млн
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Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Площадь 600 м²
Продается уютный мини-отель на самом берегу Эгейского моря. Гостиница состоит из 3 этажей, н…
$4,13 млн
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Отель 380 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 380 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 380 м²
Продаётся здание площадью 380 кв.м на полуострове Кассандра. Трёхэтажное здание состоит из ш…
$826,496
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Отель 1 100 м² в Эпано Элоунда, Греция
Отель 1 100 м²
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
$5,04 млн
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Отель 420 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 420 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 420 м²
🏨 Отель у моря на продажу – Неос Мармарас, Халкидики Роскошный отель площадью 420 кв.м. …
Цена по запросу
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Отель 1 200 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 200 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 200 м²
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У об…
$2,66 млн
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Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11377 - Отель для продажи в Тасос Потос за 275 000 евро. Это 120.00 кв…
$323,085
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Отель 430 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 430 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 430 м²
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
Цена по запросу
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Отель 360 м² в Лоутра, Греция
Отель 360 м²
Лоутра, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Код собственности: HPS4521 - Отель для продажи за 650 000 евро. Этот 360 кв. м. меблированны…
$748,054
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Отель 3 000 м² в Municipality of Festos, Греция
Отель 3 000 м²
Municipality of Festos, Греция
Площадь 3 000 м²
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
$7,67 млн
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Отель 700 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 700 м²
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 14
Площадь 700 м²
Имущественный код: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou за €2.000.000. Эт…
$2,30 млн
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Отель 648 м² в Макригиалос, Греция
Отель 648 м²
Макригиалос, Греция
Площадь 648 м²
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
$826,496
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Отель 386 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 386 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 386 м²
Продается пансион в Неос Мармарас, Халкидики, общей площадью 386 кв.м., постройки 1986 года,…
$1,04 млн
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Отель 240 м² в Касандрия, Греция
Отель 240 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$924,674
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Отель 1 300 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 300 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 300 м²
ПРОДАЕТСЯ: ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СТАЛИДЕ, КРИТ Обзор недвижимости: Этот апарт-отель, пост…
$1,71 млн
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Отель 224 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 224 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 224 м²
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
$885,531
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Отель 507 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 507 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 507 м²
Продается отель площадью 507 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$1,43 млн
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Отель 580 м² в Сикея, Греция
Отель 580 м²
Сикея, Греция
Площадь 580 м²
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
Цена по запросу
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Отель 834 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 834 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 834 м²
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
$1,42 млн
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Отель 600 м² в Pistiana, Греция
Отель 600 м²
Pistiana, Греция
Площадь 600 м²
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горном поселк…
$1,77 млн
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Отель 2 500 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 2 500 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
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Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
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Отель 225 м² в Полигирос, Греция
Отель 225 м²
Полигирос, Греция
Площадь 225 м²
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница име…
$944,567
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Отель 800 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 800 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Имущественный код: HPS4426 - Отель для продажи в Паллини Неа Скиони за €3.300.000. Этот 800 …
$3,80 млн
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Отель 2 700 м² в периферия Центральная Македония, Греция
Отель 2 700 м²
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 2 700 м²
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепны…
$4,13 млн
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Отель 580 м² в Коринос, Греция
Отель 580 м²
Коринос, Греция
Площадь 580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
$767,461
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Типы недвижимости в Греции

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