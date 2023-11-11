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Отели в Греции

Корфу
71
The Municipality of Sithonia
55
Фессалии и Центральной Греции
39
Эгейских островов
39
Катерини
38
Никити
29
District of Agios Nikolaos
18
Municipality of Larissa
18
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1 176 объектов найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 36
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Отель с парковкой, с видом на город в Греция
Отель с парковкой, с видом на город
Греция
Площадь 280 м²
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Отель с парковкой, с видом на море в Греция
Отель с парковкой, с видом на море
Греция
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
Отель 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
Отель с видом на море, с бассейном в Греция
Отель с видом на море, с бассейном
Греция
Площадь 450 м²
Продаётся трехэтажное здание. Цокольный этаж состоит из кладового помещения и котельной. На …
€1,10 млн
Отель 6 спален в Agios Pavlos, Греция
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 7
Площадь 340 м²
Продается здание площадью 340 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€630,000
Отель 21 спальня в Pefkochori, Греция
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
Количество спален 21
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Греция
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Греция
Площадь 400 м²
For sale building area of 400 sq.m on the island of Crete building is located on 3 levels. B…
€535,000
Отель с парковкой в Греция
Отель с парковкой
Греция
Площадь 400 м²
На продажу выставлен объект в поселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ост…
€320,000
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€620,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Отель 15 спален в Mylopotamos Municipality, Греция
Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
Комнаты 32
Площадь 600 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Отель 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€340,000
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка в Moles Kalyves, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€650,000
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Отель в Като Сталос, Греция
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Pefkochori, Греция
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
Комнаты 14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€950,000
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Отель с парковкой в Греция
Отель с парковкой
Греция
Площадь 938 м²
Идеальная инвестиция для современного бизнеса! Вы продаете 2-х этажное здание на каналах Кор…
€1,35 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 386 м²
Предлагается на продажу девятиэтажное офисное здание площадью в 1.386 кв.м. Здание расположе…
€2,10 млн

Типы недвижимости в Греции

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