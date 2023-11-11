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Отели в Греции
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Лептокарья
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Полийирос
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Лимин-Херсонису
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1 176 объектов найдено
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Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
39
9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
30
800 м²
5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
36
2 700 м²
4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на город
Греция
280 м²
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
14
730 м²
1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море
Греция
730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, с бассейном
Греция
450 м²
Продаётся трехэтажное здание. Цокольный этаж состоит из кладового помещения и котельной. На …
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
6
4
300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Рекомендовать
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
7
340 м²
Продается здание площадью 340 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€630,000
Рекомендовать
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
21
1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Греция
400 м²
For sale building area of 400 sq.m on the island of Crete building is located on 3 levels. B…
€535,000
Рекомендовать
Отель с парковкой
Греция
400 м²
На продажу выставлен объект в поселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ост…
€320,000
Рекомендовать
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
5
240 м²
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€620,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Рекомендовать
Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
15
15
1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
Рекомендовать
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
32
600 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€340,000
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€650,000
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
10
10
3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
Рекомендовать
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
3
316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€950,000
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой
Греция
938 м²
Идеальная инвестиция для современного бизнеса! Вы продаете 2-х этажное здание на каналах Кор…
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
1 386 м²
Предлагается на продажу девятиэтажное офисное здание площадью в 1.386 кв.м. Здание расположе…
€2,10 млн
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