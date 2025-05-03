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Квартиры с видом на море в Греции

Салоники
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Корфу
32
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417 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Квартира 3 комнаты в Аспропиргос, Греция
Квартира 3 комнаты
Аспропиргос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$146,124
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$278,576
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$290,563
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 2 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$164,280
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$146,124
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$279,387
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
$177,436
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$166,999
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$340,853
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$547,599
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$520,359
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Квартира 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Продается роскошная квартира площадью 188 кв. м с мансардой площадью 68 кв. м с панорамным в…
$568,092
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$631,415
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$480,122
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с видом на море, ба…
$644,976
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным понорамным видом …
$376,777
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Квартира 3 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
$208,749
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 47 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$110,379
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Продается дуплекс площадью 112 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$441,516
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$271,373
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Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$250,498
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$279,387
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Sideris Real Estate
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$603,894
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$135,053
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Квартира 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$276,592
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