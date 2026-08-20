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Виллы в Edessa Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,24 млн
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 5
Площадь 433 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$609,544
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Grekodom Development
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,30 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Mesimeri, Греция
Вилла
Mesimeri, Греция
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$507,705
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Параметры недвижимости в Edessa Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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