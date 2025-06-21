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Виллы в Thermi, Греция

Вилла Удалить
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32 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,23 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$862,821
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$311,863
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Вилла 10 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Propertycode: HPS4164-Villaforsaleinkalamariaagionansirofor € 1,400.000.This450SQ.M.Furnishe…
$1,47 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$254,111
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Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$646,827
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Вилла в Plagiari, Греция
Вилла
Plagiari, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$652,602
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$519,772
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,33 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$404,267
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код собственности: HPS5114 - Villa FOR SALE в Терми Центре за 580 000 евро. Это 300 кв. м. В…
$664,113
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
$265,661
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,62 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,39 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,35 млн
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Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$746,999
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,08 млн
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Вилла 6 комнат в Thermi, Греция
Вилла 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,07 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$866,286
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$404,267
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,46 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж -1/5
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,23 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS2743 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos …
$3,60 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,24 млн
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$748,973
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Код объекта: HPS5139-ВиллаПРОДАЕТСЯвThermiNeaRaidestosза€1.100.000.Этамебельнаявиллаплощадью…
$1,20 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Код собственности: HPS2822 - Вилла для продажи в Терми Тагарадес за € 560 000. Это 220 кв. м…
$640,810
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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