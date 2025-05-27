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Виллы в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
13
Mygdonia Municipal Unit
14
Меллисохори (бывш.Балджа)
7
Liti
4
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30 объектов найдено
Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$284,922
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$239,335
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Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$968,736
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Вилла в Pentalofos, Греция
Вилла
Pentalofos, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$615,432
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$455,876
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Вилла в Drymos, Греция
Вилла
Drymos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$307,716
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$626,829
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$455,876
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,60 млн
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$683,814
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$609,734
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Вилла в Месайо, Греция
Вилла
Месайо, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$455,876
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 660 м²
Этаж 1/2
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
$1,42 млн
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$387,494
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$968,736
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж -2/5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,25 млн
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$393,193
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$478,670
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Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 525 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 525 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$330,510
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$222,239
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$239,335
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Вилла в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,71 млн
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$239,335
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Вилла 16 комнат в Pentalofos, Греция
Вилла 16 комнат
Pentalofos, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$563,621
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Вилла 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,16 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,11 млн
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
$1,40 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Вилла
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Кодекс недвижимости: HPS4758 - Вилла для продажи в Мигдонии Мелиссочори за 890 000 евро. Это…
$932,587
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Вилла 5 комнат в Liti, Греция
Вилла 5 комнат
Liti, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$887,182
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Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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