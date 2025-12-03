  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Греции

Афины
2
Аттика
24
периферийная единица Южные Афины
11
Municipality of Piraeus
5
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Показать все Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Количество этажей 1
Для продажиДуплекс 83 кв.м в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душевого WC. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Существуют солнечные панели для нагрева воды и ко…
Агентство
Grekodom Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Показать все Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Многоквартирный жилой дом Lopes Residences
Municipality of Paiania, Греция
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Спасите тысячи! Увеличьте свой доход!Исключительная возможность для инвесторов, Lopes Residences поставляется с тремя годами бесплатного управления и коммунальных платежей, которые спасают тысячи людей, обеспечивая спокойствие с первого дня. Расположенный в спокойном, но хорошо связанном при…
Застройщик
Velment
Оставить заявку
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Показать все Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$419,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможн…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Показать все Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Греция
от
$157,985
Количество этажей 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. М. со старым раздетым домом 55 кв.м. М. Вечеринки с одеждой и могут быть отозваны для дома на день рождения. Это также ценный заказ для нового дома в лучшей зоне Артемиды с очень хорошими перспективами развития всех распутников. Это также может стать про…
Агентство
Akinita-kapelli
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Показать все Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Греция
от
$367,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 109 м²
1 объект недвижимости 1
Данный жилой комплекс, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание скоро будет завершено, а именно в 2024, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Коплекс…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
Оставить заявку
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
302,402
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Показать все Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Жилой квартал South Skrai 8 & Diranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$285,007
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
🏗 Описание проекта под Золотую Визу 📍 Локация Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу. Известен своими термальными источниками в прошлом Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
372,187
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Показать все Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
от
$824,430
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций. 📍 Локация: Alimos, …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Municipality of Athens, Греция
от
$184,652
Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Показать все Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Municipality of Kallithea, Греция
от
$267,047
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 37–47 м²
2 объекта недвижимости 2
Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры. Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 47.0
279,141 – 302,402
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Многоквартирный жилой дом DIAMOND
Municipality of Peristeri, Греция
от
$423,497
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Многоквартирный жилой дом DIAMOND  расположенный в серце района Перистери западной части Афин, предлагает прекрасную возможность как для инвестиций, так и для семейного проживания.  Здание завершено в конце 2023, и было тщательно спроектировано для максимального комфорта и удобства. Копле…
Застройщик
KEG HOLDINGS EE
Оставить заявку
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Показать все Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Галисас, Греция
Цена по запросу
Количество этажей 3
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов Syros IslandРасположение: Остров Сирос, ГрецияТип: Квартирный комплексВсего: 21 квартира и студияРазмеры единиц: от 20 м2 до 50 м2Ценовой диапазон: €85 000 - €220 000Описание:Расположенный на живописном острове Сирос, этот тщательно отремонтированный…
Агентство
JP & Partners Ltd
Оставить заявку
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Показать все Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Жилой комплекс Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 23–50 м²
8 объектов недвижимости 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Квартира 2 комнаты
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Застройщик
Limar Homes
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Греция
от
$148,162
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Откройте для себя Allure Business Condos - Ваш путь к современной жизни! Представляем новые Allure Business Condos, где изысканность встречается с удобством в самом сердце Афин. Расположенные в престижном месте рядом со станцией метро, эти великолепные апартаменты предлагают непревзойденн…
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$337,734
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная воз…
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skiway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$276,530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 45 м²
1 объект недвижимости 1
Skiway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Greate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м². 🏙 Что такое Skiway? 14-этажное здание с 44 резиденциями (от студий до планировок 2+1) 2 уровня ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0
157,017
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Municipality of Alimos, Греция
от
$874,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью п…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Показать все Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
4 объекта недвижимости 4
О проекте KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, под…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 63.0
290,771 – 302,402
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31–40 м²
3 объекта недвижимости 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Квартира 2 комнаты
40.0
267,510
Застройщик
Limar Homes
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$765,333
Gounari — любимый дом в роскошном и спокойном районе Афин и надёжный актив в ваш инвестиционный портфель  Уникальный спокойный и зелёный район для шумных Афин. Агиа Параскеви — тихий семейный район на севере города. Он популярен среди греков и экспатов — здесь нет шумных туристов, как в цент…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Показать все Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Апарт - отель Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Греция
от
$177,436
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
Обзор проекта 🐝 Moschato Hive — это эксклюзивный проект, преобразующий статус земли с промышленного на жилой, открывая новые возможности как для инвесторов, так и для жителей. Этот проект объединяет современные архитектурные концепции с высокими стандартами комфорта и удобства, устанавлив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
59.0
337,295
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Показать все Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
Застройщик
VITRUVIUS INVESTMENTS
Оставить заявку
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Апарт - отель THE MEDITERRANEAN (Золотая Виза)
Municipality of Piraeus, Греция
от
$286,591
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Откройте для себя роскошную жизнь в Марине Зеас Апартаменты с обслуживанием в сердце Марины Зеас Испытайте вершину элегантности и комфорта в наших эксклюзивных апартаментах с обслуживанием, расположенных в знаменитой Марине Зеас. Управляемые престижной Famous Management Company, эти ап…
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
Апарт - отель Laurel Apartments
Апарт - отель Laurel Apartments
Апарт - отель Laurel Apartments
Апарт - отель Laurel Apartments
Апарт - отель Laurel Apartments
Апарт - отель Laurel Apartments
Апарт - отель Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
от
$108,148
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 21 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный проект «Laurel» с обслуживаемыми апартаментами в центре Афин. Три этажа по 19 квартир, каждая студия с фиксированной ценой 100 000 евро. Квартиры с обслуживанием — это пример современных студий, полностью меблированных и оборудованных по последним тенденциям дизайна. Они осн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
21.0
116,309
Застройщик
DKG Development
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти