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Квартиры в Греции

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3 473 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Проект  — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Цен…
$382,038
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
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Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Лента Акция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира площадью 43 м², расположенная на первом этаже ухоженного четырёхэтажного …
$165,322
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Vista Estate
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 73 м²
Продается квартира площадью 73 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$288,284
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Квартира в Municipality of Alimos, Греция
Квартира
Municipality of Alimos, Греция
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$552,923
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Grekodom Development
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 35 м²
Новая квартира на первом этаже с садом и общим бассейном – Румели, Ретимно, Крит Цена: 89 …
$102,870
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$89,945
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$322,878
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 100 м²
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$403,173
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Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Кавала, Танк: Квартира 80 кв.м. расположена на 5 этаже здания с лифтом с центральным отоплен…
$183,585
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 81 м²
Продается квартира площадью 81 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$518,911
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новая построенная квартира расположена в пригороде поселка Созополи в 1200 метрах от пляжа С…
$167,340
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 39 м²
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$461,255
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Цена по запросу
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$301,744
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 70 м²
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй …
$206,896
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$322,878
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Кавала, Центр: Продается Квартира 80 кв.м. фасад расположен на 3 этаже здания с лифтом в цен…
$182,196
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
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