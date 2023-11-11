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3 994 объекта найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2
1
39 м²
1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Seizani, Греция
4
2
107 м²
4/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
107 м²
4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
95 м²
4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
2
99 м²
5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
4
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
110 м²
8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
2
1
75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален
Элассона, Греция
6
5
150 м²
The building with 5 apartments for sale is located in the suburbs of Metamorfosi village, on…
€500,000
Рекомендовать
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
2
1
92 м²
Property Code: HPS4318 - Apartment FOR SALE in Aigaleo Sotiraki for €298.000 . This 92 sq. m…
€298,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Magnisias, Греция
1
52 м²
Property Code: HPS4322 - Studio FOR SALE in Piraeus Agia Sofia for €165.000 . This 52 sq. m.…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Makedonias, Греция
1
33 м²
Property Code: HPS4309 - Apartment FOR SALE in Piraeus Agia Sofia for €100.000 . This 33 sq.…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
2
190 м²
Property Code: HPS4311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 190 sq. m.…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3
2
113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4
1
87 м²
5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
106 м²
2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
4
1
90 м²
2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4
1
103 м²
5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3
1
77 м²
3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2
1
99 м²
5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
4
1
135 м²
3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
4
1
95 м²
4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
1
67 м²
2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
2
1
70 м²
4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
3
1
75 м²
2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
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