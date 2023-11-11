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Квартиры в Греции

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3 994 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Квартира 3 спальни в Seizani, Греция
Квартира 3 спальни
Seizani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€170,000
Квартира 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 2 спальни с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 3 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Irakleio, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
Квартира 6 спален в Элассона, Греция
Квартира 6 спален
Элассона, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
The building with 5 apartments for sale is located in the suburbs of Metamorfosi village, on…
€500,000
Квартира в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Площадь 74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: HPS4318 - Apartment FOR SALE in Aigaleo Sotiraki for €298.000 . This 92 sq. m…
€298,000
Студия 1 ванная в Magnisias, Греция
Студия 1 ванная
Magnisias, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Property Code: HPS4322 - Studio FOR SALE in Piraeus Agia Sofia for €165.000 . This 52 sq. m.…
€165,000
Квартира 1 ванная в Makedonias, Греция
Квартира 1 ванная
Makedonias, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Property Code: HPS4309 - Apartment FOR SALE in Piraeus Agia Sofia for €100.000 . This 33 sq.…
€100,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Property Code: HPS4311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 190 sq. m.…
€420,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Квартира 2 спальни в Kastania, Греция
Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
Квартира 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Цена по запросу

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