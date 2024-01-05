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Виллы в Перея, Греция

Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€3,40 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перея, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€850,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перея, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 спален в Перея, Греция
Вилла 6 спален
Перея, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€640,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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