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Виллы в Neoi Epivates, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,42 млн
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Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 930 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$4,01 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Neoi Epivates, Греция
Вилла
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$944,567
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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