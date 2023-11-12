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Виллы в Neoi Epivates, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Код недвижимости: HPS92 - Вилла на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 1.300.000. Это 480…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
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