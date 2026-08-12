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Дуплексы в Греции

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17 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/6
Впечатляющий двухуровневый мезонет, в настоящий момент находящийся на реконструкции, предлаг…
$932,687
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Vista Estate
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Дуплекс 6 комнат в Karies, Греция
Дуплекс 6 комнат
Karies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В пышном зеленом и тихом районе Карьеса Экалиса (Metamorfosi Ioannina) на продажу выставлен …
$128,179
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Дуплекс 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Мезонет A – Частный бассейн | Вид на море | Современная жизнь на Афинской Ривьере Располо…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 8 комнат в Картерадос, Греция
Дуплекс 8 комнат
Картерадос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Дуплекс 3 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухуровневая квартира площадью 90 кв.м, расположенная на 1-м и 2-м этажах жилого …
$308,838
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Дуплекс 4 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Продается двухуровневая квартира 75 м² в Никити, Ситония (Халкидики). На первом уровне распо…
$198,123
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Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$210,684
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Дуплекс в Ofrynio Beach, Греция
Дуплекс
Ofrynio Beach, Греция
Количество этажей 2
Maisonette в Кавале 129 м2 - совершенно новый - 4 спальни, 4 ванные комнаты - 2 этажа - Рядо…
$132,684
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$170,647
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Дуплекс 6 комнат в Municipality of South Kynouria, Греция
Дуплекс 6 комнат
Municipality of South Kynouria, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Дуплекс 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (в 150 метрах от моря)Ухоженная двухэтажная квартира в тихом и к…
$288,112
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Дуплекс в Глифада, Греция
Дуплекс
Глифада, Греция
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 162 кв.м. Статус объекта: в стадии строительства, Этаж: Ц…
$1,20 млн
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Дуплекс 8 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 8 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
О ДОМЕ Местонахождение-  Ханиоти  (30 метров от моря) Резиденция расположена в одной…
$435,020
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Дуплекс 7 комнат в Полихроно, Греция
Дуплекс 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА Трехэтажный мезонет на возвышении с фантастическим видом на море…
$259,341
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Дуплекс 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Каллифея (в 650 метрах от моря)Погрузитесь в атмосферу тепла и гармонии,…
$158,985
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Дуплекс 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Изысканный дуплекс на рынке! Полностью отремонтированный с отдельными входами, этот объек…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
$749,876
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Параметры недвижимости в Греции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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