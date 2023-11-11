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Дуплексы в Греции

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Siviri, Греция
Дуплекс 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Siviri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Код недвижимости: 3-1082 - Квартира на продажу в Кассандра Сивири за € 240.000 . Это 85 кв. …
€250,000
Дуплекс 10 спален в Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
€195,000
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
€750,000

Параметры недвижимости в Греции

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с видом на горы
недорогая
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