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Виллы с террасой в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
4
Kassandra Municipality
574
Kassandra Municipal Unit
283
Pallini Municipal Unit
294
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6 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Bиллы Халкидики, Кассандра в популярнoм и живопиcном меcте, в oбoсoбленнoм кoмплeкce. Каждая…
$366,931
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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