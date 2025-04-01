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Виллы в Муниципалитет Амфиполиса, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Неа-Кердилия, Греция
Вилла
Неа-Кердилия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Код объекта: HPS5186-ВиллаПРОДАЕТСЯ в Амфиполи, Неа-Кердилия за 750 000 евро. Эта меблирован…
$803,840
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Амфиполиса, Греция

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