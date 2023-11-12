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Виллы в The municipality Nea Propontida, Греция
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12 объектов найдено
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Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
6
3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
3
3
Прекрасно расположенный отдельно стоящий дом с 3 спальнями на продажу в Халкидики, недалеко …
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
3
2
Dream Living с этим частным домом в закрытом саду 500 метров, включая 3 спальни, две ванные …
€135,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Потидея, Греция
7
4
4
Это эксклюзивная вилла с видом на море в тихой урбанизации Потидия Халкидики. Этот дом на о…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
5
4
Уникальная хорошо спроектированная вилла на продажу на 2 уровнях с 206 кв. М жилой площади. …
€390,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
2
2
Окунитесь с этой великолепной инвестиционной собственностью с 2 квартирами с отдельными вход…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
3
1
1 м²
Код недвижимости: HPS2429 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 1.200.000. Это 1 к…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Dionisiou Beach, Греция
7
6
400 м²
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Неа-Потидея, Греция
6
2
430 м²
Код недвижимости: HPS108 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 2.500.000. Это 430…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Муданья, Греция
5
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
7
3
525 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
8
3
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
€420,000
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Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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