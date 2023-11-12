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Виллы в The municipality Nea Propontida, Греция

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12 объектов найдено
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасно расположенный отдельно стоящий дом с 3 спальнями на продажу в Халкидики, недалеко …
€650,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Dream Living с этим частным домом в закрытом саду 500 метров, включая 3 спальни, две ванные …
€135,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Это эксклюзивная вилла с видом на море в тихой урбанизации Потидия Халкидики.  Этот дом на о…
€1,05 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Неа-Потидея, Греция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная хорошо спроектированная вилла на продажу на 2 уровнях с 206 кв. М жилой площади. …
€390,000
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Окунитесь с этой великолепной инвестиционной собственностью с 2 квартирами с отдельными вход…
€180,000
Вилла 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Вилла 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
Код недвижимости: HPS2429 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 1.200.000. Это 1 к…
€700,000
Вилла 7 спален в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 7 спален
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
€550,000
Вилла 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Код недвижимости: HPS108 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 2.500.000. Это 430…
€2,75 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€1,60 млн
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
€420,000

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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