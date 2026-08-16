Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Propontida
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Nea Propontida, Греция

;
Nea Kallikrateia
14
Nea Moudania
13
Неа-Триглия
4
Вилла Удалить
Очистить
68 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в эту потрясающую набережную, расположенную в красивом районе Халкидики, Гр…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий особняк в комплексе в Халкидики, Греция. Расположенный в…
$523,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$740,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Этаж -1/-1
Представляем виллу на набережной, которая в настоящее время строится в Неа Пропонтида, Халки…
$2,22 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 2 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$250,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики предлагает роскошную жизнь в хорошем состо…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в На Плагия, Греция
Вилла 5 комнат
На Плагия, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Уникальный отдельно стоящий дом с роскошным бассейном, в шаговой доступности от моря, в очен…
$598,028
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 8 комнат в Неа-Триглия, Греция
Вилла 8 комнат
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этот отдельно стоящий дом, расположенный в муниципалитете Неа Пропонтида Халкидики, предлага…
$318,948
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла в Неа Флогита, Греция
Вилла
Неа Флогита, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
$690,512
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Nea Gonia, Греция
Вилла 7 комнат
Nea Gonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Количество комнат: 7  Уровней: 3  Ванные:…
$466,228
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 4 комнаты в Nea Silata, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Silata, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$398,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Вилла 2 комнаты
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Откройте для себя воплощение роскоши, живущей в Халкидики, Греция, с этим изысканным мезонет…
$512,595
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Вилла 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$341,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Представляем потрясающий отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Это свойство предлаг…
$410,076
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Вилла 4 комнаты
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Роскошная недвижимость. Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень…
$660,678
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла в Неа-Потидея, Греция
Вилла
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Property Code: HPS5472 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Potidaia for € 790.000 . This 288 s…
$909,174
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в комплексе в Халкидики, Греция, в настоящее время стр…
$216,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 7 комнат в Неа Флогита, Греция
Вилла 7 комнат
Неа Флогита, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Уникальный отдельно стоящий дом с роскошным бассейном, в очень красивом месте в Неа Пропонти…
$706,242
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в красивом районе Халкидики, этот просторный мезонет предлагает потрясающий от…
$478,422
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 2 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Красивый отдельный дом Перед морем, в очень красивом месте в Кассандре, в самом сердце Халки…
$911,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Созополи, Греция
Вилла 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Представляем захватывающую недвижимость Maisonette, расположенную в живописном регионе Халки…
$224,403
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$512,595
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Неа-Триглия, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Этаж -1/-1
Красивый отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халкид…
$318,948
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Созополи, Греция
Вилла 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Неа …
$341,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Неа-Потидея, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Расположенный в живописном регионе Халкидики, этот отдельный дом предлагает идеальное сочета…
$283,636
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 12 комнат в Неа Флогита, Греция
Вилла 12 комнат
Неа Флогита, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этот красивый отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, находится в отличном состоянии и мож…
$911,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 2 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж -2/-2
Этот красивый мезонет в Халкидики, Греция, предлагает потрясающий вид на море и находится в …
$626,505
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 2 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Расположенный в живописном регионе Халкидики, этот отремонтированный отдельно стоящий дом пр…
$284,775
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти