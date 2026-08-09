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Виллы в Nea Kallikrateia, Греция

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14 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, этот отдельный дом в комплексе предлагает рос…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в эту потрясающую набережную, расположенную в красивом районе Халкидики, Гр…
$1,71 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представляем потрясающий Maisonette в Халкидики, Греция, в настоящее время находится в стади…
$296,166
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в красивом районе Халкидики, этот просторный мезонет предлагает потрясающий от…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Хал…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/-1
Представляем потрясающий отдельный дом для продажи в Халкидики, Греция. Это свойство предлаг…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Вилла в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
$1,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Представляем потрясающий Maisonette в Халкидики, Греция, в стадии строительства с удивительн…
$210,734
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Вилла в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 205 м²
Вилла расположена в 5 км от деревни Неа Ираклия и в 490 метрах от ближайшего пляжа. Дом по…
$802,882
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Испытайте превосходное приморское проживание в этом отдельно стоящем доме в хорошем состояни…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Представляем этот недавно построенный отдельно стоящий дом в потрясающем месте в Халкидики, …
$341,730
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 6 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа П…
$541,073
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в комплексе в Халкидики, Греция, в настоящее время стр…
$216,429
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Halkidiki Properties
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