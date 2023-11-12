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Виллы в Неа-Каликратия, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
€850,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных,…
€350,000
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