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50 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
7
4
300 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
8
3
255 м²
1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
3
3
232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
506 м²
Код недвижимости: HPS4001 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
6
506 м²
Код недвижимости: HPS3996 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
5
3
185 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
5
3
185 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
3
2
141 м²
Код недвижимости: HPS3341 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 420.000 . Это 141 кв. Ви…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
3
2
149 м²
Код недвижимости: HPS3338 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 550.000 . Это 149 кв. Ви…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Никити, Греция
2
1
85 м²
Код недвижимости: HPS3340 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 315.000 . Это 85 кв. Вил…
€315,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
4
2
162 м²
Код недвижимости: HPS3339 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 630.000 . Это 162 кв. Ви…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
4
2
165 м²
Код недвижимости: HPS3337 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 580 000 . Это 165 кв. Ви…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
4
2
150 м²
Код недвижимости: HPS3195 - Вилла на продажу в Ситония Ормос Панагия за € 760.000. Это 150 к…
€760,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
6
3
220 м²
Property Code: HPS2543 - Villa FOR SALE in Sithonia Galini for €2.200.000 . This 220 sq. m. …
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален
Vourvourou, Греция
10
10
920 м²
Код недвижимости: HPS1305 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 6.000.000. Это 920 кв.…
€10,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
3
3
270 м²
Код недвижимости: HPS1304 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos для € 4.000.000. Это 240 кв…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Vourvourou, Греция
2
2
105 м²
Код недвижимости: HPS1303 - Вилла на продажу в Ситония Вурвуру для € 1.650.000. Это 105 кв. …
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Vourvourou, Греция
4
4
286 м²
Код недвижимости: HPS1302 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 4.000.000. Это 286 кв.…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Vourvourou, Греция
4
1
127 м²
Код недвижимости: HPS1301 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou за € 1.650.000. Это 127 к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Vourvourou, Греция
5
1
400 м²
Код недвижимости: HPS735 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 3.750.000. Это 400 кв. …
€3,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Сикея, Греция
5
1
175 м²
Код недвижимости: HPS576 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 380.000. Это 175 кв. Вилла…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Vourvourou, Греция
4
1
255 м²
Код недвижимости: HPS534 - Вилла на продажу в Ситония Вурвуру за € 1.100.000. Это 255 кв. Ви…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
4
2
256 м²
Код недвижимости: HPS146 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou за € 500.000. Это 256 кв. …
€500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ormos Panagias, Греция
5
2
350 м²
Код недвижимости: HPS110 - Вилла на продажу в Ситония Ормос Панагия за € 5.200.000. Это 350 …
€5,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
6
2
250 м²
Код недвижимости: HPS95 - Вилла на продажу в Ситония Вурвуру за € 1.500.000. Это 250 кв. Вил…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Никити, Греция
8
3
400 м²
Код недвижимости: HPS51 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 3.500.000. Это 400 кв. Вилл…
€3,50 млн
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Вилла 9 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
9
6
615 м²
Property Code: HPS34 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.000.000 . This 615 sq…
€3,00 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
370 м²
1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
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