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Виллы в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
93
Никити
29
Неос-Мармарас
12
Toroni Municipal Unit
11
Вилла Удалить
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104 объекта найдено
Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Ха…
$1,27 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38 млн
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла площадью 198 кв. м в Никити, на полуострове Ситония (Халкидики). Вилла имеет…
$633,183
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Вилла в Неос-Мармарас, Греция
Вилла
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Код собственности: HPS5809 - Вилла для продажи в Ситонии Неос Мармарас за 2,300.000 евро. Эт…
$2,65 млн
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Вилла 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Примите роскошь, проживая в этом недавно построенном отдельном доме в Халкидики, Греция. Нас…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж -2/-2
Расположенный в захватывающем дух регионе Халкидики, этот красивый дом предлагает уникальную…
$318,948
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 700 м²
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Представляем очаровательную Maisonette в хорошем состоянии, расположенную в Ситонии, Халкиди…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Торони, Греция
Вилла 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Уникальный мезонет Перед морем, в очень красивом месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики. …
$284,775
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Уникальный отдельно стоящий дом Перед морем, в замечательном месте в Ситонии, в маленьком ра…
$2,28 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Sarti, Греция
Вилла
Sarti, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,16 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этот отдельно стоящий дом в красивом районе Халкидики, Греция, находится в хорошем состоянии…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Вилла 8 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 8 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
Этаж -1/-1
Представляем этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, с захватывающим видо…
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Код собственности: HPS4690 - Вилла для продажи в Ситонии Агиос Николаос за 725 000 евро. Эта…
$844,716
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Property Code: HPS5555 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 20.000.000 . This 600 sq. m.…
$23,02 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в этот потрясающий отремонтированный отдельно стоящий дом в Халкидики, Грец…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Код собственности: HPS3201 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за € 2.000.000. Эта 210 кв. …
$2,30 млн
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Вилла в Ormos Panagias, Греция
Вилла
Ormos Panagias, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий отдельный дом, который в настоящее время строится в Халк…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 300 кв.м. в Ситонии – комфорт, элегантность и великолепный вид. Продается со…
$1,46 млн
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS5055 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 550.000 . This 180.00 sq. m.…
$632,969
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж -1/-1
Представляем потрясающую виллу для продажи в Халкидики, Греция. Эта роскошная недавно постро…
$1,31 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж -1/-1
Испытайте роскошную жизнь в этом недавно построенном мезонете в Халкидики, Греция. Это потря…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Представляем прекрасную возможность владеть хорошим отдельно стоящим домом в комплексе в Хал…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Никити, Греция
Вилла 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Добро пожаловать в этот красивый мезонет в Халкидики, Греция, всего в 5 минутах ходьбы от мо…
$1,08 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Никити, Греция
Вилла 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот красивый дом расположен в живописном регионе Халкидики, Греция, предлагая высококачеств…
$225,371
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Торони, Греция
Вилла 5 комнат
Торони, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Представляем потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония, который в настоящее врем…
$467,031
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, этот недавно построенный отдельно стоящий дом…
$740,415
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Представляем хорошую недвижимость в красивом регионе Халкидики, Греция. Этот отдельный дом р…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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