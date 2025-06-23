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Виллы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
4
Thessaloniki Municipal Unit
5
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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. …
$294,537
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$427,368
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Вилла 7 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком располо…
$813,563
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
$704,579
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Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
ПРОДАЕТСЯ: Дом 105 кв.м. – Верхний город (Ано Поли), СалоникиВ самом сердце живописного райо…
$288,762
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