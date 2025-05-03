Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на море

Дома с видом на море в Греции

Салоники
6
Афины
69
Корфу
38
Македония и Фракия
2733
Показать больше
1 409 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$189,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$333,998
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
EXCLUSIVE // Beautiful country property set in a prime location beachfront in POLIHRONO HALK…
$695,308
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Лаврион, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лаврион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 7 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$431,004
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Иерисос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$300,541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$410,337
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$887,182
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 5 комнат
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс из отдельно стоящих домов, недостроенный. Строящийся 3-этажный отде…
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$365,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$834,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Paros Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paros Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$383,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Севасти, Греция
Коттедж 8 комнат
Севасти, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$302,686
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$386,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 9 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 546 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$834,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$4,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$278,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$245,861
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Ано Родакино, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Ано Родакино, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$178,808
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, РетимноЭтот прекрасный полу…
$376,742
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Греции

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Греции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти