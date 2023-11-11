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1 201 объект найдено
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
4
390 м²
-1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4
2
156 м²
1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
7
2
198 м²
4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
122 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
4
1
106 м²
3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Sotiros Dios, Греция
3
1
77 м²
1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
4
1
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
79 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
3
1
120 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
88 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
79 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
90 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
2
1
79 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
3
2
84 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
3
94 м²
1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160 sq meters of living…
€395,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kriopigi, Греция
2
1
We are privileged to exclusively represent this 2 bedroom semi-detached house for sale in Kr…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Pefkochori, Греция
2
2
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Pefkohori with 127 sq meters of livi…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5
3
317 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
4
2
259 м²
1
Продается таунхаус площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
3
1
110 м²
2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Перея, Греция
7
2
220 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
6
1
282 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
5
3
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
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