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Таунхаусы в Греции

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Корфу
3
Македония и Фракия
476
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969 объектов найдено
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$230,627
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$242,159
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 204 м²
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$415,129
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$312,077
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Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$714,945
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 144 м²
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$299,816
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продаётся мезонет площадью 120 кв. м в Лефкимми Объект состоит из двух зданий, построе…
$115,314
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$224,335
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$456,934
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Таунхаус в периферия Аттика, Греция
Таунхаус
периферия Аттика, Греция
Площадь 315 м²
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
$306,984
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Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$230,238
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Таунхаус в периферия Аттика, Греция
Таунхаус
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$484,091
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Таунхаус в периферия Аттика, Греция
Таунхаус
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$230,238
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$291,220
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Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$330,598
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается таунхаус площадью 142 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$425,055
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$218,431
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается Мезонет 130 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Великолепный Вид на Море и Горы В ж…
$377,827
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 74 м²
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$328,162
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Таунхаус в Синарадес, Греция
Таунхаус
Синарадес, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$174,192
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Продается таунхаус площадью 271 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$649,390
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
$306,984
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Параметры недвижимости в Греции

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