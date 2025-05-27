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Виллы в Paggaio Municipality, Греция

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59 объектов найдено
Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 85 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. У объ…
$569,845
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$227,938
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 92 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из …
$290,621
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. У о…
$239,335
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Вилла в Антифилиппи, Греция
Вилла
Антифилиппи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 359 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 359 кв.м в пригороде Кавалы. Продается частный дом в Ан…
$104,851
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Вилла в Орфани, Греция
Вилла
Орфани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Этаж 1/4
Продается 0-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Кавалы. Продается: Дом 270 кв.м. в…
$205,144
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Вилла в Ofrynio Beach, Греция
Вилла
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$259,849
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$387,494
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 203 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Подв…
$877,561
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 102 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из…
$313,984
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 92 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из …
$261,559
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 102 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из…
$267,827
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Вилла в Ofrynio Beach, Греция
Вилла
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из …
$176,652
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Вилла в Палио, Греция
Вилла
Палио, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$3,70 млн
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Вилла в Палио, Греция
Вилла
Палио, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Этаж 1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 246 кв.м в Кавале на стадии строительства. Из окон открыв…
$735,100
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из…
$888,958
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 92 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из …
$267,827
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 102 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из…
$324,812
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,60 млн
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Вилла в Палио, Греция
Вилла
Палио, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 142 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Подв…
$512,860
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2/2
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Подв…
$1,54 млн
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть солнечные ба…
$415,987
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Вилла в Палио, Греция
Вилла
Палио, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 251 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Перв…
$746,497
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спальной…
$296,319
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Вилла в Кариани, Греция
Вилла
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть солнечные б…
$410,288
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 75 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из ок…
$450,177
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Вилла в Ofrynio Beach, Греция
Вилла
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Кот…
$176,652
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Вилла в Неа-Перамос, Греция
Вилла
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Цокольный этаж состоит из од…
$718,004
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 202 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Подв…
$729,401
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Вилла в Paggaio Municipality, Греция
Вилла
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 247 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Перв…
$723,703
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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