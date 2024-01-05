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Виллы в Неа-Муданья, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Код недвижимости: HPS4487 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Муданья Флогита за 1 250 000 евро. Это 260 кв…
€1,25 млн
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Вилла 7 спален в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 7 спален
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS1236 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 650 000. Это 200 к…
€550,000
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Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
€800,000
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Вилла 6 спален с видом на горы в Dionisiou Beach, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
€420,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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