Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македония и Фракия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
4
Kassandra Municipality
574
Kassandra Municipal Unit
283
Pallini Municipal Unit
294
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
127 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Маронея, Греция
Вилла 7 комнат
Маронея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$333,998
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$584,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 14 комнат в Galatista, Греция
Вилла 14 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$1,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 691 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТИ   Местонахождение – Пэфкохори (400м от моря)   Стильная резиденция …
$338,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 9 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$407,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Pydna Kolindros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Pydna Kolindros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 10 комнат в Палайокастро, Греция
Вилла 10 комнат
Палайокастро, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из одной кладовой Ц…
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Палиури, Греция
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$683,299
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Частично построенная вилла в тихом месте в тихом городе общей площадью 185 кв. м на 3 этажах…
$315,843
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Афитос, Греция
Вилла 5 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$706,582
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Thermi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
$2,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Стратоники, Греция
Вилла 7 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Beautiful custom-built home in the thriving seaside town of POSIDI with 300 sq meters of liv…
$768,481
Оставить заявку
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 6 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$834,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Beautiful country home set back on the hill tucked away for ultimate privacy and a peaceful …
$848,379
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Лаккома, Греция
Вилла 5 комнат
Лаккома, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$737,583
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти