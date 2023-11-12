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Виллы в Plagiari, Греция
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9 объектов найдено
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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
1
1 168 м²
1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
€4,00 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
8
3
435 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
7
3
560 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
9
5
749 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
11
7
1 050 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€1,95 млн
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Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plagiari, Греция
8
4
440 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,000,000
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
8
4
600 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
5
2
170 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€410,000
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