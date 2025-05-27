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Виллы с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
4
Kassandra Municipality
574
Kassandra Municipal Unit
283
Pallini Municipal Unit
294
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166 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 9 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
$656,980
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Вилла 9 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Positioned in the heart of the exquisite HANIOTI HALKIDIKI beachfront resort resides this lu…
$2,97 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 691 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТИ   Местонахождение – Пэфкохори (400м от моря)   Стильная резиденция …
$338,224
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Stegi Real Estate
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Вилла в Неа-Потидея, Греция
Вилла
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
This is an exclusive villa with sea views in the quiet urbanization of Potidia Halkidiki.  T…
$1,15 млн
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Вилла 9 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 9 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$407,060
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла 9 комнат в Кардия, Греция
Вилла 9 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$730,620
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Pydna Kolindros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Pydna Kolindros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$759,934
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Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
$834,995
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Вилла 10 комнат в Палайокастро, Греция
Вилла 10 комнат
Палайокастро, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из одной кладовой Ц…
$2,30 млн
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Вилла 8 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 8 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$782,807
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Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,11 млн
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Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
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Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 10 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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