Программы иммиграции в Греции

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ВНЖ
Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE
Digital Nomad Visa Greece | INVEST CAFE
Греция Греция
от
$5,702
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Греческая программа Digital Nomad Visa предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые работают удалённо на иностранную компанию или ведут собственный онлайн-бизнес за пределами Греции. Программа позволяет легально жить в Греции, путешествовать по странам Шенгенской зоны и насл…
Агентство
Invest Cafe
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ВНЖ
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Греция Греция
от
$7,421
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Получите европейский ВНЖ через инвестиции в недвижимость Греции. INVEST CAFE сопровождает клиентов на каждом этапе: подбор объекта, юридическая проверка, оформление сделки, получение Golden Visa, открытие банковского счета, налоговое сопровождение и дальнейшее управление недвижимостью. …
Агентство
Invest Cafe
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ВНЖ
Гражданство Греции за инвестиции
Гражданство Греции за инвестиции
Греция Греция
от
$291,563
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Программа "Золотая виза"  Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход. ВНЖ Греции дает возможность посещать без визы в более 187 стран ЕС. Через 5 лет можно подать документы на ПМЖ, а через 7 лет…
Агентство
Billion Dollar Beauties
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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