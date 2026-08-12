Программа "Золотая виза" Минимальные инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость от 250 000 евро, после покупки можно сдавать в аренду и получать доход. ВНЖ Греции дает возможность посещать без визы в более 187 стран ЕС. Через 5 лет можно подать документы на ПМЖ, а через 7 лет…