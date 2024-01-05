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Виллы в Иерисос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Иерисос, Греция
Вилла 6 спален
Иерисос, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 700 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€1,80 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nautilus, Греция
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с видом на море в Nea Roda, Греция
Вилла 6 спален с видом на море
Nea Roda, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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