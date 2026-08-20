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Виллы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком располо…
$813 563
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Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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