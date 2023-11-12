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Виллы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с ванной в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат с ванной
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком распо…
€750,000

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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