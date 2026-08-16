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Виллы в Trilofos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 3
Продаётся: Великолепная вилла в Трилофосе, предлагающая исключительный стиль жизни с готовно…
$1,14 млн
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Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Trilofos, Греция
Вилла
Trilofos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
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