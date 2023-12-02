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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
7
4
343 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
6
2
285 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
6
3
505 м²
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
€550,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
4
1
380 м²
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
€800,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Kardia, Греция
3
1
190 м²
Код недвижимости: HPS3020 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 373.000. Это 190 кв. Ви…
€393,000
в месяц
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Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
4
2
220 м²
Код недвижимости: HPS2822 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 520.000. Это 220 кв. Ви…
€520,000
в месяц
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Вилла 10 спален
Kardia, Греция
10
3
600 м²
Код недвижимости: HPS2768 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес за € 2.800.000. Это 600 кв. В…
€2,80 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
7
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
9
5
442 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€700,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
5
2
212 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
7
3
700 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
5
2
362 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 362 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€530,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
8
4
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
в месяц
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Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kardia, Греция
14
8
900 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kardia, Греция
8
4
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
9
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€650,000
в месяц
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Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
7
3
310 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€500,000
в месяц
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kardia, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
6
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
240 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€595,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
7
4
280 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€800,000
в месяц
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