Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Trilofos
  5. Виллы

Виллы в Trilofos, Греция

Вилла В архив
Очистить
22 объекта найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€430,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален в Kardia, Греция
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Код недвижимости: HPS3730 - Вилла на продажу в Микра Кардия за € 550.000 . Это 505 кв. мебли…
€550,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Код недвижимости: HPS3731 - Вилла на продажу в Микра Трилофо для € 800.000 . Это 380 кв. меб…
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Kardia, Греция
Вилла 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Код недвижимости: HPS3020 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 373.000. Это 190 кв. Ви…
€393,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Код недвижимости: HPS2822 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес для € 520.000. Это 220 кв. Ви…
€520,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 10 спален в Kardia, Греция
Вилла 10 спален
Kardia, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS2768 - Вилла на продажу в Терми Тагарадес за € 2.800.000. Это 600 кв. В…
€2,80 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€700,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€650,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 362 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€530,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kardia, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€650,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€500,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kardia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€595,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти