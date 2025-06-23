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Виллы в Nea Michaniona, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$288,762
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 467 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$415,817
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
$207,909
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Код собственности: HPS3992 - Вилла для продажи в Мичанионе Nea Michaniona за €1.500.000 Эта …
$1,66 млн
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,918
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Вилла в Nea Michaniona, Греция
Вилла
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж -2/2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 57 кв.м в пригороде города Салоники. Подв…
$112,040
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