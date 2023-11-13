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Виллы в Neo Rysio, Греция

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16 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Tagarades, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Tagarades, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Вилла 5 спален с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Вилла 5 спален с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€650,000
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€530,000
Вилла 6 спален с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 6 спален с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€460,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,80 млн
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