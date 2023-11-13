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Виллы в Neo Rysio, Греция
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16 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на горы
Tagarades, Греция
7
4
343 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€560,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
4
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
5
2
212 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€850,000
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Tagarades, Греция
8
5
600 м²
1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
7
520 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neo Rysio, Греция
14
8
900 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Tagarades, Греция
1
1 700 м²
1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
1
190 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€373,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
9
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
11
6
1 100 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Tagarades, Греция
6
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
5
3
240 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с furnishings
Neo Rysio, Греция
8
3
420 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
12
6
540 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,80 млн
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