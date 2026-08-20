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Виллы в Fasoula Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Fasoula Lemesou, Кипр
Вилла
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Балийский дом A - уникальный дом в Палодии, Лимассол, где архитектура, вдохновленная Бали, в…
$1,10 млн
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Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта потрясающая отдельно стоящая вилла предлагается в проекте в престижном районе…
$3,37 млн
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

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