  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Zygi
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Zygi, Кипр

8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Зиги, Кипр
Квартира 1 спальня
Зиги, Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Эта очаровательная квартира на первой линии расположена в Зыги, Ларнака. Идеально расположен…
$186,064
Квартира 6 комнат в Зиги, Кипр
Квартира 6 комнат
Зиги, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 784 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$4,90 млн
Квартира 3 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 3 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,28 млн
Квартира 4 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,77 млн
Квартира 4 комнаты в Зиги, Кипр
Квартира 4 комнаты
Зиги, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$1,22 млн
Квартира 6 комнат в Зиги, Кипр
Квартира 6 комнат
Зиги, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$2,27 млн
Квартира 5 комнат в Зиги, Кипр
Квартира 5 комнат
Зиги, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 578 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный закрытый комплекс в итальянском стиле, расположенный на бере…
$2,31 млн
Квартира 2 спальни в Зиги, Кипр
Квартира 2 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира в районе Зыги, прямо напротив пляжа на продажу! Квартира находится на 2-м этаже, в …
$201,617
Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

