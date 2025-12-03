  1. Realting.com
Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$695,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 204 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
204.0
695,000
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
139,570 – 168,647
Wohnung 2 zimmer
121.0
284,956 – 302,402
Bauherr
Home World Alanya Construction
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 47 m²
1 Immobilienobjekt 1
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
57,155
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Türkei
von
$137,330
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Unser Projekt befindet sich in Etimesgut, Ankara, im am besten geeigneten neuen Siedlungsgebiet für Zoneneinteilung und Bewertung. Es ist als 4 Blocks und 338 Wohnungen auf einer Fläche von 20.000 m2 positioniert. Dort sind normale Wohnungen beginnen von 1 + 1 bis 4 + 1 und Penthouse-Wohnu…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Cruise Collection
Muratpasa, Türkei
von
$130,879
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Die Cruise Collection befindet sich im Entwicklungsgebiet von Antalya, Altintash. In dem Gebiet sind groß angelegte Bauarbeiten mit der Entwicklung der gesamten erforderlichen Infrastruktur geplant, die es zu einem „neuen Zentrum von Antalya“ machen werden. Die Wohnungen haben hochwertige …
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Türkei
von
$137,053
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 77–103 m²
5 Immobilienobjekte 5
Dream Alanya ist eine kleine gemütliche Anlage im Zentrum von Alanya, nur 520 Meter vom schönen Cleopatra Strand (es ist etwa 6-7 Minuten zu Fuß), mit einer geschlossenen Gegend und Hotelinfrastruktur. Die Lage des Projekts ermöglicht es Ihnen, im Zentrum des städtischen Lebens zu sein, und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Atasehir, Türkei
von
$533,941
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 49
Neben dem Istanbul Finance Center in "REAL" Ataşehir wird jetzt ein neues Mix-Use-Lebenskonzept mit staatlicher Garantie eingeführt!!! Jetzt wird das Istanbul International Finance Center von der türkischen Regierung als Megaprojekt in Atasehir gebaut. Es werden 100.000 Personen der türkisc…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$507,367
Die Residenz verfügt über eine Terrasse, einen Pool, eine Sauna und ein Fitnesscenter, ein Kino, einen Konferenzraum, einen Kinderspielplatz, Sicherheit, einen Grünbereich, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Stadtzentrum …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Türkei
von
$123,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Türkei
von
$134,534
-Diese neue hervorragende Immobilie in Alanya mit attraktiven Preis- und Zahlungsbedingungen. Neues hervorragendes Anwesen in Oba, Alanya, in der Nähe von Geschäften und Annehmlichkeiten. Das neue Anwesen in Alanya befindet sich in Oba, dem beliebtesten Wohngebiet, nur 200 m von der neuen Au…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,39M
Neue Wohnanlage im Elitegebiet von Kadikoy auf der anatolischen Seite von Istanbul mit Villen und modernen Hochhäusern.Der Komplex bietet Apartments mit verschiedenen Layouts 2+1, 3+1, 4+1 von 117 m2 bis 350 m2.Ausstattung: Freibad, Spa, Billardraum, Fitnessraum, Café, Schutzbereich.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Türkei
von
$160,582
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist ein Luxusprojekt mit herrlichem Blick auf das Meer, den See und die Stadt. Es befindet sich in einer privilegierten geografischen Lage in der Nähe der Bus- und Metrobus-Stationen. Das Verbundgebiet ist eines der wichtigsten Immobilieninvestitionsgebiete in d…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Türkei
von
$1,49M
Wir bieten Premium-Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf das Meer.Es gibt rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKüchenschrankFußbodenheizungKlimaanlageAutomatisches BewässerungssystemLage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$1,01M
Wir bieten eine Villa mit einem Garten und einem Pool, eine Terrasse, einen Grillplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Backofen, Einbauherd, elektrische Wasserkocher)TVKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$192,265
Apartments in einer modernen Wohnanlage nahe dem See.Infrastruktur des Komplexes:SchwimmbadPoolbarParkFitnesscenterSaunaSpielplätze für alle AltersgruppenAußenfeuerzonenEigenschaften der Wohnungen Der Komplex bietet Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bod…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Oba, Türkei
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 5
OBA PARK CORNER Einheit mit einem Schlafzimmer 50 m² und einem Preis von 60000 Entfernung zum Meer 900 m Entfernung zum Alanya-Zentrum 3 km Entfernung zum Metro-Shop 200 m Innenausführung der Wohnung: -60 × 120 Granitböden -Besitzte Küchenschränke -Black Star Galexi Farbgranit-Arbeitspla…
Bauherr
IKY GROUP ALANYA
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Türkei
von
$115,315
Dieser multifunktionale Wohnkomplex, bestehend aus zwei Gebäuden, befindet sich auf einer Fläche von 2,125 m2 im Gebiet Avsallar. Avsallar ist ein kleines Gebiet von Alanya, das an der Mittelmeerküste liegt und ständig nach Entwicklung strebt. Aufgrund seiner einzigartigen Lage in der Nähe v…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Türkei
von
$180,446
Wir freuen uns, Ihnen eine Wohnung im Zentrum von Oba, Alanya, vorstellen zu können. Oba ist eine ruhige, familienfreundliche Gegend von Alanya, die an der atemberaubenden Mittelmeerküste und nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt. Aufgrund seiner idealen Lage in der Nähe diese…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$301,798
Die schöne Residenz verfügt über einen angelegten Garten, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Fitnesscenter im Freien, Grillplätze, Sicherheit, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, eine Lounge, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - 21/09/2023.Lage und Infras…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Türkei
von
$218,105
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Avcilar. Es zeichnet sich durch einen angenehmen Meerblick und weite Grünflächen aus. Es gibt integrierte Sozial- und Unterhaltungsmöglichkeiten und -dienste. Der Standort befindet sich in der Nähe mehrerer arabischer und i…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
85.0
160,000
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512,963
Die Residenz verfügt über Sicherheit, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Krankenhauses, 5 Minuten von einer U-Bahn-Station und 25 Minuten vom Flughafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$129,076
Warum dieses Eigentum 谷؟ Kleine Wohnungen in Istanbul zum Verkauf mit einfachen Zahlungsplänen. Angrenzend an eine der berühmtesten Geschäftsstraßen Istanbuls. Eine zentrale Lage in der Nähe der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Geeignet für diejenigen, die eine ruhige Residenz i…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Erdemli, Türkei
von
$38,301
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) im Komplex Sun Maria Beach, nur 350 Meter vom Meer entfernt. Ein moderner Wohnkomplex mit einem 10-stöckigen Gebäude im Stadtteil Erdemli. Alle Apartments werden schlüsselfertig übergeben, inklusive kompletter Möblierung, Einbauküche,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Türkei
von
$502,393
Das Konzept eines Landhauses im Stadtzentrum von einem der zuverlässigsten Entwickler in der Türkei!Wir bieten eine Wohnung mit Blick auf den Belgrader Wald, Dachgärten und große Terrassen in einem einzigartigen Projekt, das die Möglichkeit gibt, in einem Landhaus im Zentrum der Metropole zu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Türkei
von
$191,124
Wir bieten Ihnen helle, geräumige Apartments in einem Komplex, nur 250 m vom Strand und 50 m von der berühmtesten Straße von Mahmutlar - Barboros entfernt, Das ist einer der beliebtesten unter Touristen. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich: Geschäfte, Restaurants, Cafés,…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Türkei
von
$104,637
Wir freuen uns, Ihnen einen neuen Wohnkomplex vorstellen zu können, dessen Bau im Juli dieses Jahres beginnen wird. Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück von 2155 m ² und besteht aus 1 Wohnblock und 45 Wohnungen verschiedener Layouts. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befin…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Türkei
von
$2,59M
Wir bieten geräumige Apartments mit einem malerischen Blick, Terrassen und französischen Balkonen.Die risikoarme Residenz verfügt über einen großen Park mit Teichen und Wasserfällen, Kinder; Spielplätze, Sportanlagen, ein Café, Innen- und Außenpools.Abschluss - Mai 2024.Vorteile Raten für 12…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$108,368
Das Projekt besteht aus 26 Wohnungen in einem Block. Das Hotel liegt in Payallar, dem beliebten touristischen Zentrum von Alanya, 2000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt besteht aus 4 Etagen, zum Verkauf gibt es Standard-Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$179,379
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Türkei
von
$179,379
Wenn Sie den Pool von Ihrem großen Balkon aus sehen möchten, wenn Sie sich ausruhen oder zu Abend essen, konzentrieren Sie sich auf diese Wohnung. Es gibt drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine separate Küche, zwei Badezimmer und ein großer Balkon. Es wird ohne Einrichtung verkauft, so dass…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$248,710
Die Residenz verfügt über Fitness-Studios und Outdoor-Sportplätze, eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemKlimaanlageFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befin…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über einen Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze, ein Café und ein Restaurant, einen Grünbereich, einen Pavillon, einen Grillplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, ein S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$1,24M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$150,317
Das Projekt besteht aus 5 Häusern und 113 Wohnungen.Arten von Wohnungen: Standard mit 1-2 Schlafzimmern, Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern, Wohnungen mit Garten und 2 Schlafzimmer.Optimales Design der Zimmer. Neben den großen Wohnzimmer Studios und Schlafzimmern verfügen alle Apartments über Bal…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$664,751
Wir bieten prestigeträchtige Apartments mit gepflegten Terrassen und Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Pool, Kinderspielplätze, Fitnessstudios, ein rund um die Uhr Sicherheitssystem, einen überdachten Parkplatz, angelegte Grünflächen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheiz…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Güneşi
Başiskele, Türkei
von
$154,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Zeray bietet einen Mehrwert für das Leben in den wertvollsten Bezirken von Kocaeli und eröffnet erneut einen wertvollen Platz im Herzen von Başiskele. In Zeray Güneşi sind die unteren Stockwerke Gartenduplex, der 1. und 2. Stock sind reguläre Wohnungen und die oberen Stockwerke sind Dachdupl…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$320,442
Der stilvolle und durchdachte Premium-Komplex wird für diejenigen geschaffen, die Luxus schätzen und zum regulären Leben verwendet werden.Das Projekt umfasst:tropischer Garten mit RasenGrillplätzePanorama SchwimmbadPanoramablick auf das Meer und die BergeAbschluss - Mai 2025.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Türkei
von
$805,023
Der luxuriöse Wohnkomplex besteht aus 80 zweistöckigen und 20 dreistöckigen Stadthäusern. Jedes Haus verfügt über ein Grundstück von 175 m2, Privatpool, Garten und Parkplatz. Die Fenster überblicken den See. Der Komplex verfügt auch über einen Volleyball, Basketball und Fußballplatz sowie ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$1,23M
Wir bieten Apartments mit großen Gärten, Terrassen, malerischen Blick auf Bosporus, die Stadt und grüne Umgebung.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool, Lounge-Bereiche, Gehwege, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und einen Dampfraum, einen Tiefgaragenplatz, Grünf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Türkei
von
$133,309
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich inmitten der bedeutendsten Stadtentwicklungs- und Immobilieninvestitionsprojekte, die Beylikduzu auszeichnen. Es befindet sich neben dem Park "Valley of Life", Istanbuls größtem Park, der es zu einem Ziel für diejenigen macht, die in Immob…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$123,676
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 65 m2 in Toprak Palace Residence Komplex am Meer:Der Komplex liegt auf einer Gesamtfläche von 4.700 m2 und besteht aus vier 5-stöckigen Blöcken.Eine neue Premium Wohnanlage 50 Meter vom Mittelmeer entfernt, auf Ebene eines 5* Hotels, in einer ökologisch sauberen Gege…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Türkei
von
$738,591
Der neue Wohnkomplex besteht aus 118 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Die Wohnungen haben große Fenster und hohe Decken, so wird es immer eine Menge Sonnenlicht. Der Komplex bietet seinen Bewohnern ein Fitnesscenter, einen Swimmingpool, 8 Geschäfte, einen privaten Parkplatz.Lage und I…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$617,580
Es gibt mehrere Villen im Projekt, in der kleinen Fischerstadt Gulluk. 8 km vom Flughafen Bodrum/Milas entfernt. 40 km von Bodrum Stadt.Jedes Haus verfügt über Pools, Parkplätze, Terrassen für Entspannung, Wohnzimmer und Küche, 2-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder. Einige haben Wäschemöglichkeiten.La…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Türkei
von
$56,875
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,11 m2 und besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 sind zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Türkei
von
$90,757
Wir freuen uns, Ihnen dieses großartige Projekt in Alanya zu einem erschwinglichen Preis anbieten zu können. Die Wohnungen werden am 30.03.2020 ausgeliefert. Warum diese Wohnung in Alanya kaufen - Herrlicher Meer- und Bergblick - Hervorragende Einrichtungen vor Ort - Hervorragendes Investiti…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargıcak, Türkei
von
$148,414
Diese umweltfreundlichen Apartments in Alanya in einzigartiger Lage in Kargıcak sind nur wenige Gehminuten von ausgewählten Strandcafés entfernt. Das Einkaufszentrum ist nur 300 m entfernt und der Flughafen Gaipasa-Alanya ist nur 25 km entfernt. - Einzigartige umweltfreundliche Wohnung in Al…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Türkei
von
$125,355
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erstaunlicher Meerblick Drei-Bett-Duplex in Akbuk – Meerblick Didim Immobilien zum Verkauf Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Didim zu verkaufen. Teil eines begehrenswerten Komplexes in Akbuk mit Pools und viel Platz im Freien. Ideale Didim Immobilieninvestition. Moderne Maisonette-Wohnun…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Türkei
von
$123,857
Die Abgeschiedenheit des Komplexes vom Meer beträgt nur 200 Meter und nur wenige Schritte von der Hauptstraße von Mahmutlar mit Restaurants, Cafés und Lebensmittelgeschäften entfernt. Zweimal pro Woche am Dienstag und am Samstag befindet sich der landwirtschaftliche Basar, auf dem Sie frisch…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Türkei
von
$469,883
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxuriöse Apartments mit Blick auf das Marmarameer und die wunderschöne Natur der Princess Islands. In der Nähe des Meeres, der Autobahn, der U-Bahnstation und anderer Transportlinien. Es umfasst ein großes Einkaufszentrum sowie viele Einrichtungen und Dienstleistu…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Türkei
von
$92,537
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) im Nobby-Garten-Komplex.Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses Projekt 800 Meter von den besten Sandstränden von Avsallar, vom führenden Entwickler der Region!Die ideale Kombination aus einem angenehmen Preis und hoher Qualität eines bekannten Entwickler-Unternehmens …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Fatih, Türkei
von
$225,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 55 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Apartments sind in einem fertigen Block mit einer Zahlungsplan-Option verfügbar und sind bereit!Die Lage ist ausgezeichnet, in der Nähe von mehreren großen privaten Universitäten, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln und nur 10 Minuten mit dem Auto vom historischen Zentrum von I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
225,000
Immobilienagentur
NWS INVEST
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Türkei
von
$68,219
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei fertige Wohnungen mit einem Schlafzimmer (1 + 1), 53 m2 Netto auf der 1. und 14. Etage.Der Preis der Wohnung ist 23.000 EUR billiger als derselbe vom Entwickler!Wir freuen uns, Ihnen ein neues Projekt mit einer reichen Infrastruktur in der zunehmend beliebten Gegend von Mersin, Arpaçbah…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$208,606
Der Vorort verfügt über zwei Swimmingpools, einen angelegten Grünbereich, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 1 MinuteRingstraße - 2 MinutenKonak - 10 MinutenFlughafen - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$186,035
Mit dieser Residenz fühlen Sie sich aufgrund seiner Luxus-Suiten besonders, die den Geist von Radisson Red unterstützen.Eigenschaften:RestaurantFitnesscenterDachleisteSchwimmbadTagungsraumLobby und CaféConcierge ServicePorter und ZimmerserviceLage und Infrastruktur in der Nähe Izmir, die dri…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Ümraniye, Türkei
von
$271,510
Warum dieses Eigentum 谷؟ Hier können Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten und Denkmäler sowie die bezaubernde Natur der anatolischen Seite Istanbuls genießen. Es liegt in der Nähe des Bosporus, der internationalen Straße E-80 und der Autobahn TEM. Ein komfortables und lebendiges Leben mit …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$226,823
Der Wohnkomplex befindet sich auf einem Grundstück von 9,504 m2, auf dem ein großer Teil (6.400 m2) grüner Raum ist.Das Projekt hat Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Für jede Wohnung ist ein Parkplatz vorgesehen.Das Gebäude hat seismischen Widerstand nach europäischen Standards.Lage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Mavisehir Villa
Didim, Türkei
von
$283,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schlüsselfertige, moderne Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern – Ferienhaus in der TürkeiBrandneue, moderne und luxuriöse Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in Mavisehir Didim. Diese neu fertiggestellte Villa mit 4 Schlafzimmern liegt ganz in der Nähe des Meeres und nur w…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Türkei
von
$133,404
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура. Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Türkei
von
$160,159
Schwimmbad Innenpool 2477 SecurityGenerator ParkplatzBBQ Pergola Tennisplatz Basketballplatz Sauna Fitness Salzraum Dampfbad Schockierter Raum
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$719,888
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken - 142 Wohnungen + 7 Villen, mit einer Gesamtfläche von 24500 m2. Dienstleistungen für Einwohner:24/7 SicherheitVideoüberwachungssystemConciergeFitnessstudioWellnessbereich: Sauna und DampfbadSpielplätze im FreienAußen-/InnenpoolsWanderwege im KomplexLage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$214,638
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen großen Tiefgaragenplatz, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Antalya, 3 Minuten vom Mittelmeer entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$413,662
Wir bieten möblierte Apartments mit Terrassen und Blick auf die Berge.Die Residenz verfügt über 4 große Pools, ein Restaurant und eine Bar.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageVorteile Garantiertes hohes Mieteinkommen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$571,037
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, ein Fitnesscenter, ein Dampfbad, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Café, Geschäfte und Restaurants, Konferenzräume, ein Kinderspielzimmer und einen Spielplatz, Sicherheit, Hoteldienstleistungen.Abschluss - Juni, 2024.Lage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Türkei
von
$309,641
Der Wohnkomplex besteht aus 3 Blöcken. Es hat eine geschlossene, landschaftlich gestaltete Gegend. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 2800m2. SPA-Zentrum:- Beheizter Innenpool - Massageräume - Dampfbad - Sauna - Türkisches Bad ( Hamam ) - Fitnessraum mit professioneller Ausstattung - Lou…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,28M
Wir bieten Villen mit Infinity-Pools, Gärten, Terrassen, Gästehäusern, Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen, Parkplätze.Abschluss - Juni 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Hauptstraße, 2 Minuten vom Yachthafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sunshine Complex
Didim, Türkei
von
$192,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Komplett möblierte Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern – ideal sowohl als Ferienhaus als auch als Investition in Didim, Türkei.Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern in einem perfekten Komplex, bezugsfertig, in Didim Efeler Mahallesi. Preiswerte Immobilien in Didim, Türkei. In der Nähe al…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Türkei
von
$179,379
Ein moderner Wohnkomplex der Komfortklasse in einer ruhigen Gegend von Alanya mit einer eigenen Infrastruktur. Oba ist eines der begehrtesten Gebiete von Alanya. Beeindruckendes architektonisches Design unter Verwendung hochwertiger Materialien verleiht den Gebäuden Ausdruckskraft und betont…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$403,268
Wir bieten möblierte medizinische Apartments und luxuriöse Apartments mit Parkplätzen und Abstellräumen.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Cafés und Restaurants, Lounge-Bereiche und Sportplätze, rund um die Uhr Sicherheit, eine Garage.Der Wohnkomplex wird für Wissenschaftler und Ärzte, med…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzKinderspielzimmerFitnesscenterJacuzziSaunaLobbyAusstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Cikcilli ist ein ruhiger Ort im Bergteil von Alanya. Sein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$798,192
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über einen großen Park, einen Parkplatz, ein Spa-Center, einen Swimmingpool, einen Kinderspielplatz, einen Tennisplatz, einen Wohnbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Resta…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$301,088
Die Residenz verfügt über Schwimmbäder, Fitnessstudios, Sportplätze, eine Sauna und einen Hamam, ein Kino, einen Tiefgaragenplatz, einen angelegten Garten, Kinderspielplätze.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauküche SchrankKüchengeräte (Koch, Backo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$805,819
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.EigenschaftenInnenpoolTürkisches Bad und SaunaFitnessstudioVeranstaltungsraumFreibadKinderspielplätzeLage und Infrastruktur in der Nähe Prestige MALL – 4 MinutenMall of İstanbul – 15 MinutenCollege - 5 MinutenSchulen - 7 MinutenKrankenhäuser - 5 M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$932,196
Wir bieten Villen mit Hallen- und Außenpools, Saunen und türkischen Bädern, Fitnessräumen, Dachterrassen-Loungebereichen und Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Juli, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Zweibettzimmer.1. Stock: zwei Schlafzimmer m…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Ümraniye, Türkei
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit und Kosten der Apartments mit unseren Spezialisten.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 13.000 m2, der Komplex besteht aus 6 Wohnblöcken, insgesamt 343 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, mit einer Fläche von 74 m2 bis 174 m2.Da…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$402,009
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Innenparkplatz, Innen- und Außenpools, einen Sportkomplex, eine Sauna, einen Kinderclub, ein Pilates-Studio, einen Kinderpool, ein Café, rund um die Uhr Sicherheit, Wanderwege, eine Gemeinschaftsterrasse.Ausstattung und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$633,977
Das Projekt ist ein Wohnkomplex von 3 separaten Gebäuden mit Wohnungen. Das Projekt umfasst auch verschiedene Annehmlichkeiten und Infrastruktur: Innen- und Außenpools, Fitnessbereich im Freien, Sonnenterrassen, Fitnesscenter, Sauna, Tischtennis, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Geschäfte,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Didim, Türkei
von
$63,477
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
ERSCHWINGLICHES FERIENHAUS - Key Ready Investment City Centre Apartment in Aydin Türkei High-End-Investmentwohnungen, nur 1 Autostunde von Kusadasi, Stadtzentrum entfernt, zum Verkauf. Key Ready Investment City Centre Apartment in der Nähe von Kusadasi – Turkey High-End-Investmentwohnungen,…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$127,060
Garten auf dem Gebiet der Wohnanlage Wandergebiet Offener Pool Aquapark Grillplatz Spielplatz für Tennis, Fußball, Basketball Fitness Kinosaal Spa Hamam Römisches Dampfbad Finnische Sauna Massageräume Innen beheizter Pool Lounge Spielzone Offener und geschlossener Parkplatz WLAN auf dem Gebi…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$1,12M
Wir bieten Stadthäuser mit Gärten und Garagen für 2 Autos.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter und eine Sauna, Yoga- und Pilates-Bereiche.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemAufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Belgrader Wald - 5 Minut…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$132,398
Geschäfte, Restaurants, Pubs und Märkte sind zu Fuß erreichbar. Diese moderne Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in Alanya liegt nur 600 m vom Mittelmeerstrand entfernt. Der Komplex besteht aus 2 Gebäuden mit einem modernen Äußeren, das Luxusatmosphäre schafft. Diese helle Wohnung be…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Çekmeköy, Türkei
von
$74,716
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektbereich ist eine der schönsten und ruhigsten Gegenden der anatolischen Seite für diejenigen, die nicht in der Hektik leben möchten. Lebe im Herzen des Waldes in luxuriösen, gesunden Häusern, die die Vorteile der Stadt und den Charme der Natur verbinde…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Türkei
von
$197,530
Oba Crown existiert 11 Block und es ist in der Nähe von neuen Krankenhaus und Stadt. Der Coplex verfügt über Fitnesscenter, Jacuzzi, Innenpool und... Der Apartmentkomplex befindet sich auf einem 10000 qm großen Grundstück mit einem angelegten Garten und sozialen Aktivitäten. Ausgezeichnete W…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$762,882
Wir bieten Apartments mit großen Fenstern und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Hamam, eine Sauna, Massageräume, Fitnesscenter, Geschäfte, Restaurants und Cafés.Abschluss - Juli, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenSchule - 2 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylalı, Türkei
von
$135,602
Dieser Komplex besteht aus einem Wohnblock, 5 Etagen und insgesamt 10 Apartments. Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu ihrer eigenen Infrastruktur: Schwimmbad, Kinderbecken, Aufzug, Grillplatz, Lobby, Sicherheit, Lobby, Parkplatz, Spielplatz. Die lebhafte Gegend bietet eine hervorragen…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Türkei
von
$158,180
Das Projekt besteht aus 11 Gebäuden mit 1.437 Duplex-Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:SchwimmbadFitnesscenterSaunaTürkisches BadDampfbadKinderspielplätzeWasserparkWanderwegeBasketballplatzTennisplatzErholungsgebietegroße GrünflächenInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - 1. Quarta…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Türkei
von
$76,877
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt, das harmonisch in die Umwelt des Bezirks Avsallar integriert ist. Das Projekt wird sich in einem großen geschlossenen Bereich mit einer Gesamtfläche von 1743 m2 befinden und aus einem achtstöckigen Wohnblock und 35 Wohnungen mit verschiedenen Layouts…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$131,331
-Exodus Residenz ist ein neu erbauter Wohnkomplex in Alanya. Der Komplex befindet sich in der beliebtesten Wohngegend Mahmutlar. Diese neu erbaute Wohnung wird aus zwei Blöcken in 98 Wohnungen mit unterschiedlichen Layoutvarianten bestehen. Charmantes Außendesign, reichhaltige soziale Einric…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$461,605
Wir bieten Luxus-Wohnungen in einer Residenz mit einer Garage und rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich direkt neben der E-5 Autobahn, im Zentrum von Istanbul, nur 1 Minute entfernt von einer Schule, einem Einkaufszentrum, einem Krankenhaus, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Türkei
von
$728,278
Der Komplex besteht aus 5 Villen. Jede dieser Villen verfügt über einen Infinity-Pool, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Zwei Villen haben Parkplatz im Freien, drei Villen haben einen Innenparkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist 2 km von Inzhekum entfernt, die einen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
