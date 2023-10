Ägäisregion, Türkei

von €313,912

Das Projekt in Izmir, der Hauptstadt an der ägäischen Küste der Türkei, ist ein moderner Komplex aus 3 Gebäuden. Es liegt an der ersten Küste in einer ruhigen Gegend des Stadtzentrums. Es gibt 469 Wohnungen mit geräumigen Terrassen in Wohngebäuden dieses Komplexes. Das dritte Gebäude ist Teil der internationalen Hotelkette Marriott. Das Projekt verfügt über Apartments mit 1, 2, 4 Schlafzimmern. Von den Fenstern aus - Blick auf die Stadt und den Golf von Izmir. Ein Parkplatz ist im Wohnpreis enthalten. Das Projekt umfasst auch alle notwendigen modernen Annehmlichkeiten der Premium-Klasse zum Wohnen. Es gibt Außen- und Innenpools, grüne Parks, ein Fitnesscenter, Saunen, Spielplätze, Cafés und Restaurants. Geeignet für die Staatsbürgerschaft. Merkmale der Wohnungen Alle Apartments verfügen über einen Flur, ein Wohnzimmer, eine Küche, 1, 2, 4 Schlafzimmer, 1-2 Badezimmer und 1-2 Balkone. Einige Apartments verfügen über ein Arbeitszimmer, eine Waschküche und ein Ankleidezimmer. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Izmir ist eine Stadt in der Türkei, die als die modernste Stadt der Türkei gilt. Es ist ein wichtiges Industriezentrum und eine Universitätsstadt mit Wolkenkratzern, modernen Einkaufszentren, Parks und breiten Promenaden. Die mediterrane Natur trägt zur landschaftlichen Schönheit und Farbe der Region bei. Beliebte türkische Resorts wie Cesme und Alacati sind nur eine halbe Autostunde von Izmir entfernt. Diese Orte ziehen Touristen mit ihren Sandstränden und klarem Smaragdwasser an. Es gibt moderne Strandclubs, einen Yachthafen, historische Straßen, Restaurants und malerische Weingüter.