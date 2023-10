Marmararegion, Türkei

von €384,203

In der neuen Wohngegend werden Wohngebäude, ein Businesscenter, eine Straße mit Cafés, Restaurants und ein Einkaufs- und Unterhaltungszentrum, ein Hotel und ein Gesundheitszentrum errichtet. Auf dem Gebiet des Viertels werden viele Grünflächen zum Wandern und Erholen ausgestattet. Mehr als 1,4.000 Wohnungen in 16 Wohnblöcken. Die Wohnungen haben hohe Decken ( 3,05 m ). Jedes Apartment verfügt über einen Balkon 6 m2, einen Garten oder eine Terrasse. Bei einer einmaligen Zahlung wird ein Rabatt von 9% gewährt. Lieferung: 1 Phase - November 2023 2. Phase - November 2024 3. Phase ( Handelszone ) - November 2025 Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Projekt befindet sich im Bezirk Zeytinburnu auf der europäischen Seite der Stadt. Die Gegend verfügt über eine entwickelte Infrastruktur. Alles, was Sie für ein komfortables Leben benötigen, befindet sich in der Nähe. Innerhalb einer 10-minütigen Fahrt: Avrasya Krankenhaus moderner Park Bakirköy Botanik Istinye University und Istanbul Topkapi University Cafés, Restaurants, Geschäfte und Schulen sind zu Fuß erreichbar. Bus- und Straßenbahnhaltestellen, U-Bahnstation sind innerhalb von 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Autobahn E5 Damm 4 km - 10 Minuten mit dem Auto U-Bahn 1 km - 15 Minuten zu Fuß Einkaufszentrum Marmara Forum 3 km - 5 Minuten mit dem Auto Das historische Zentrum von Istanbul - Sultanahmet - 20 Minuten mit dem Auto Der internationale Flughafen Istanbul liegt 35 Minuten entfernt