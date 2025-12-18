  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Pendik, Türkei

Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$166,053
Die Residenz bietet rund um die Uhr Dienstleistungen, eine Banketthalle, eine Bar und ein Café, einen Kinderpool, einen Conciergeservice, ein Fitnesscenter, ein Spielzimmer, einen Konferenzraum, einen Innenpool, ein Restaurant, ein Spa-Center, eine Sauna.Abschluss - Juli, 2025.Lage und Infra…
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$339,240
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer, den Yachthafen und eine umliegende Natur.Die Residenz verfügt über Zierbäder, Fitnessstudios, Rasenplätze, Kinderspielplätze, einen Teich, Sportplätze, einen Rosengarten und einen Obstgarten, einen Loungebereich, eine Sauna und ein Türkisches Bad…
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$164,148
Siltas Panorama ist entworfen, um Ihnen das Leben zu geben, das Sie immer wollten, aber musste es auf die Hintergründe, das Leben, das Sie Jahrgang.Es öffnet eine Tür zu Ihrem Traum, eine Insel betrachtet, Wintergarten mit es ist modern und grün, hart-laboriert für eine detaillierte ideale W…
Wohnanlage Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$339,319
Das neue Projekt im Bereich Pendik.Eines der aktuellen Projekte mit Panoramablick auf das Meer und die Princes' Inseln.Es verfügt über rund 650 Apartments mit den neuesten Architektur- und Ingenieurlösungen. Alle Apartments verfügen über 1-5 Schlafzimmer, Balkone, Terrassen oder Gärten.Ausst…
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$321,332
Wir bieten geräumige Apartments mit hochwertigem Finish.Die Residenz verfügt über Gärten und Lounge-Bereiche, Sportplätze und Kinderspielplätze, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, ein Wellnesscenter mit Dampfbad, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Innenpools für Kinder und Erwachsene.…
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$266,616
Wir bieten Apartments mit großen Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, einen Hamam und eine Sauna, einen Kindergarten und einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz und einen Fußballplatz, einen beheizten Außen…
Wohnanlage New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$640,407
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, einen Garten, ein Fitnesscenter, eine Sauna und einen Hamam, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - März 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich i…
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$337,695
Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich, Swimmingpools, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und einen Hamam, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer malerischen …
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$259,902
Die Residenz verfügt über Sportplätze und einen Kinderspielplatz, einen Swimmingpool, Grill-Abt-Loungebereiche, Wanderwege, ein Fitnesscenter, ein Café und ein Restaurant, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe TEM Autobahn - 5 MinutenE-5 Autobahn - 5 …
Wohnanlage Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$685,443
Der Wohnkomplex befindet sich auf einem Grundstück von 13.000 m2, von dem 65% grüner Raum ist. Das Projekt hat 5 Blocks mit Wohnungen und 9 Villen.Der Komplex hat verschiedene flache Layouts - 2-3-Zimmer-Einheiten und 5-Zimmer-Villen.Neben den Wohnapartments und dem Schwimmbad verfügt das Pr…
Wohnanlage New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$225,687
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, einen dreistufigen Parkplatz, ein Fitnesscenter, Cafés und Restaurants.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe des Parks.Einkaufszentrum - 2,7 kmFlughafen - 4,5 kmKrankenhaus - 4 km
