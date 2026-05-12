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Neubauwohnungen in Bodrum, Türkei

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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,04M
Wir bieten Villen mit Pools, Lounge-Bereichen, Parkplätze.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Große FensterModerne Küchen"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen und malerischen Gegend
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
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Dagbelen, Türkei
von
$1,85M
Wir bieten komfortable und funktionale Villen mit Gärten und Pools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküchengeräte (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler)Duravit SanitärkeramikFeuerstelleStahltürGleitende Aluminiumfenster mit elektrischen Rollläden und Fliegengi…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$457,625
Wir bieten Villen mit Gärten und einen Panoramablick auf den See.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools und einen Sandstrand, einen Kinderpool, Restaurants und Geschäfte, ein Fitnesscenter, grüne Landschaften, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Kinderspielplätze und Sport…
Immobilienagentur
TRANIO
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MerahaMeraha
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
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Gumusluk, Türkei
von
$1,24M
Jede Villa befindet sich auf einem eigenen Grundstück mit einem Außenpool von 30 m2, 10x3 m in der Größe und 1,8 m in der Tiefe. Das Bauprojekt bietet verschiedene Layouts der Villen, die Fläche variiert von 390 bis 460 m2. Das Projekt bietet auch Landschaftsgestaltung - Olivenbäume im Alter…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
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Gumusluk, Türkei
von
$1,49M
Wir bieten Premium-Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf das Meer.Es gibt rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKüchenschrankFußbodenheizungKlimaanlageAutomatisches BewässerungssystemLage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$1,20M
Ein modernes Projekt bestehend aus 20 privaten Villen mit privaten Gärten, auf einem Grundstück von 11.000 Quadratmetern gelegen und bietet dank seiner einzigartigen Lage eine sehr komfortable Umgebung. Geeignet für das ganzjährige Leben. Jede Villa verfügt über einen Parkplatz im Freien für…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
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Dagbelen, Türkei
von
$6,29M
Wir bieten neue Villen von vier Arten:Typ A (15 Stück). Die modernen Villen von 455.60 m2 mit einem angelegten Garten, Terrassen, einem Schwimmbad, einem Parkplatz für zwei Autos.Typ B (10 Stück). Die Villen von 424,93 m2 mit einem malerischen Blick, einem Schwimmbad, Terrassen, einem angele…
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Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$875,681
Wir bieten Villen, Stadthäuser und Apartments mit Meerblick.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool.Lage und Infrastruktur in der Nähe Stores - 5 MinutenBusbahnhof - 10 MinutenStrand - 5 MinutenFlughafen - 45 Minuten
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$345,770
Wir bieten Apartments und Villen mit Blick auf die Berge, Olivenhaine und Wälder.Die Residenz verfügt über zwei Pools und Lounge-Bereiche, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kochfeld, Backofen)Moskitone…
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Türkei
von
$699,147
Wir bieten Villen mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 220 m2 und einen privaten Strand.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$349,573
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Natur, Parkplätze, Terrassen oder Gärten.Jede Wohnung hat einen eigenen Eingang.Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool von 60 m2.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Stadtzentr…
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Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools von 38 m2, Parkplätze, Gärten.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Stadt Yalikavak liegt 18 km von Bodrum entfernt
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Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
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Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Türkei
von
$1,84M
Ein exklusives Projekt, das man sowohl Ruhe als auch Unterhaltung genießen kann. Während die grüne Umgebung einen Blick auf die Natur bietet, verbindet die innovative Architektur moderne Textur mit regionaler Authentizität. Das Projekt ist so konzipiert, dass Sie sich mit seinem privaten Str…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$427,257
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 270 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich 150 Meter vom Strand entfernt
Immobilienagentur
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Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
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Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Türkei
von
$718,568
Wir bieten komfortable Villen, Wohnungen und Duplex-Wohnungen mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen Pool, eine Sauna, einen Parkplatz, einen Garten.Eigenschaften der Wohnungen Villen: 2 Schlafzimmer, ein Hauptbad, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Gemeinschaftsbad.Vorteile Die erwartet…
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Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
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Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Bodrum, Türkei
von
$264,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Wohnungen und Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service a…
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Smart Home
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Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$512,917
Wir bieten Villen mit Pools, großen Gärten, Blick auf den Wald und den See, einen Parkplatz.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kochfeld, Backofen)Moskito…
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Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$298,452
Wir bieten Villen und Stadthäuser mit privaten Gärten.Die traditionelle Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, einen Kinderspielplatz, Wander- und Joggingwege, Gärten und Parks, einen See, einen Fitnessraum und Pools.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mumcular …
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Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$1,69M
Wir bieten prestigeträchtige Apartments mit verschiedenen Layouts und Panoramablick. Der Wohnkomplex bietet rund um die Uhr Concierge-Service, einen privaten blauen Flaggenstrand, ein Restaurant, Terrassen und Gärten, Trockenreinigungsservice, einen Kinderspielplatz, Innen- und Außenpools, e…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$367,381
Wir bieten Apartments und Villen mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich, dekorative Pools, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Spaziergänge, Joggen und Radwege, private Pier und Strand, Kinder; Spielplätze, einen Mini-Golfplatz, Yoga und Meditation…
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Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$192,265
Apartments in einer modernen Wohnanlage nahe dem See.Infrastruktur des Komplexes:SchwimmbadPoolbarParkFitnesscenterSaunaSpielplätze für alle AltersgruppenAußenfeuerzonenEigenschaften der Wohnungen Der Komplex bietet Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bod…
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Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
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Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$704,004
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
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Smart Home
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Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$308,790
Neues Investitionsprojekt - eine einzigartige Wohnanlage in Bodrum nur 300 Meter vom Meer entfernt. Die komplexen Merkmale:voll möblierte Apartments300 Meter zur KüsteSchwimmbadGarageSonnenkollektorenGeneratorWLANVorteile Dieses Projekt ist ideal für die Zeit-zu-Periode-Vermietung, um ein st…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$990,458
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts, Jedes Haus hat einen privaten Pool.Die Residenz verfügt über einen Hafen und einen Strand, ein Restaurant und einen Concierge, einen Fitnessraum, einen Innenpool von 92 m2, Meertaxi, Unterhaltungsbereiche und einen Kinderclub, ein Spa-Center.A…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Türkei
von
$629,232
Wir bieten neue Wohnungen von zwei Arten:Wohnungen mit privaten Pools und GärtenWohnungen mit Terrassen auf der obersten Etage.Die Residenz verfügt über einen Außenpool und einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Siemens, Franke GeräteGrohe, Bocchi Sani…
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Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$291,311
Wir bieten leuchtende Villen mit Panoramablick und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, Kinderspielplätze, Wander- und Joggingwege, einen See, einen Swimmingpool und einen Fitnessraum, Parks und Gärten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Ort Mu…
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$553,491
Wir bieten Villen mit Terrassen von 15 m2, Gärten, Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe der alten Stadt Pedesa, die e…
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Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$681,668
Wir bieten Villen mit Swimmingpools von 60 m2.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, Parkplätze, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKlimaanlageFußbodenheizungBewässerungssystem im GartenLage un…
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Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$990,458
Wir bieten Villen mit Pools und Parkplätzen.Die Residenz mit Meerblick verfügt über einen Strand, einen Yachthafen und ein Seetaxi, ein Restaurant und einen Conciergeservice, einen Fitnessraum, einen Innenpool von 92 m2, einen Kinder; Club, ein Spa-Center.Lage und Infrastruktur in der Nähe D…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,28M
Wir bieten Villen mit Infinity-Pools, Gärten, Terrassen, Gästehäusern, Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen, Parkplätze.Abschluss - Juni 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Hauptstraße, 2 Minuten vom Yachthafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$718,568
Wir bieten Villen mit Parkplätzen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 60 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Zentrum von Bodrum
Immobilienagentur
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Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
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Dagbelen, Türkei
von
$631,563
Wir bieten Apartments mit Balkon, Terrassen, Gärten.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküchengeräte (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler)Duravit SanitärkeramikGleitende Aluminiumfenster mit elektrischen Rollläden un…
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Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
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Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wir bieten helle und komfortable Villen mit Pools und Gärten.Die Residenz am Hügel ist mit einem malerischen natürlichen Fluss verziert.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein großes Wohn-Esszimmer und ein Schlafzimmer im Erdgeschoss und 3 Schlafzimmer im Obergeschoss.Lage un…
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Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$309,518
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 120 m2.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem renommierten Strandbereich
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Türkei
von
$387,987
Wir bieten neue Wohnungen und Villen.Jede Villa verfügt über einen privaten großen Garten. Die Apartments im Erdgeschoss haben auch Gärten.Die luxuriöse Residenz verfügt über einen Parkplatz, Gemeinschaftspools, einen privaten Strand.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und In…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,69M
Wir bieten Villen mit Gärten, Swimmingpools, Parkplätze, Blick auf das Meer und die Natur.Die Residenz verfügt über eine Terrasse, einen Gemeinschaftspool, einen Grillbereich, eine Sauna und Grünflächen.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageHeizungVorteile Die erwartete Ausbeute bet…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Türkei
von
$915,251
Wir bieten Villen mit einem großen Garten, einen Swimmingpool 8 x 4 m mit Wasserfall, Terrassen, Panoramablick, einen Parkplatz im Freien für 2 Autos.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne Küche mit einer InselFeuerstelleLED BeleuchtungKlimaanlageEingebaute GeräteFenster aus AluminiumLa…
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Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
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Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxuriöse Duplex-Residenz und Villen im Premium-Komplex Povera Residences & Villas auf der ersten Linie.Nur 76 Villen und 234 Residenzen auf einem Grundstück von 150.000 m2.Panoramablick auf das Meer, ein privater Strand 1200 Meter lang, voller Hotelservice auf der Luxus-Ebene.Wohnanlage:Ges…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wir bieten Villen mit Gärten und Pools, Nebengebäuden, Garagen und Parkplätzen.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageFußbodenheizungEinbauküche mit Franke Herd, Backofen und KapuzeKüchenschrankLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in e…
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