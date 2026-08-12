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1 475 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
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Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 mit privatem Pool zum Verkauf in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine geräu…
$496,488
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Villa 6 zimmer in Narlıdere, Türkei
Villa 6 zimmer
Narlıdere, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 570 m²
Stockwerk 1/3
Villa mit großem Garten und Pool in einem Wohnprojekt in İzmir Narlıdere Narlıdere ist ein S…
$1,78M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 407 m²
Freistehende Villen in Bodrum mit privaten Pools und Gärten mit Blick auf Yalıkavak Marina L…
$2,28M
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Villa in İshaklı, Türkei
Villa
İshaklı, Türkei
$195,382
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa mit eigenem Swimmingpool in einer geschützten Anlage mit MeerblickKargyjak District - …
$346,725
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
$1,16M
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International real estate agency Habita
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit Panoramablick auf das Meer in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine…
$529,885
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Villa in Citlik, Türkei
Villa
Citlik, Türkei
Fläche 25 m²
$69,76M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$12,50M
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Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
Villa 11 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
$20,85M
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Villa 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
$25,58M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Villa 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 150 m²
$219,066
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Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 425 m²
Premium-Level-Residenz auf einem Grundstück von 1500 m2 ist ein Raum, wo jedes Detail für ei…
$5,53M
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1,, 155m2, 285.000 €In der ruhigen und malerischen Umgebung von K…
$327,945
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Villa 7 zimmer in Gullu Sokak, Türkei
Villa 7 zimmer
Gullu Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Stockwerk 2/2
$97,43M
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Kargicak, 2,5 km vom Meer entf…
$496,883
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Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 2+1Floor: 1, 150m2, 318.000 €Entdecken Sie den Inbegriff des Luxuslebens in…
$365,918
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Villa 7 zimmer in Sur, Türkei
Villa 7 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$16,61M
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Das Leben der Welt
$706,000
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Villa in Kargıcak, Türkei
Villa
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Moderne Villen in Alanya
$1,48M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Drei-Zimmer-Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht au…
$469,336
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Immobilienangaben in Türkei

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