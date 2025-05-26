  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Wohnkomplex Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Bahcelievler, Türkei
von
$450,000
ID: 27456
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bahcelievler

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Für Investoren:

Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.

Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integraler Bestandteil der Vereinbarung.
Dies bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.

Voll möblierte Apartments!
Zwei Wohnungen 2+1 & 1+1 für 450.000 USD stehen zum Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft zum Verkauf.

Verwaltet von - Ascott Hotels & Serviced Apartments

Der Komplex befindet sich fast an der Kreuzung von drei Bezirken, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, das Geschäftsviertel von Basın Ekspres, 5 Autominuten von der U-Bahn Linie der Hauptstraße E5 und TEM entfernt.

Der Komplex verfügt über 2 Blöcke, die miteinander kombiniert sind und auf einem Gebiet von 29,962 m2, 17 Stockwerken zusammen mit Tiefgarage, insgesamt 167 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1 und eine Fläche von 81 und 1 bis 234 m2, sowie 7 Geschäftsräume.

Der zentrale Standort ist ein ausgezeichneter Faktor für Investoren in dieses Projekt zu investieren, angesichts der hohen Miete und des beliebten Segments.

Das Gebiet zeichnet sich durch eine entwickelte städtische Infrastruktur, das Vorhandensein von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen aus.

Fertigstellung: 20. Dezember 2025.

Infrastruktur:

  • Sauna und Hamam
  • Hallenbad
  • Fitnessraum
  • Spielplätze
  • Gehbereich mit grünem Garten
  • Innenparkplatz
  • Bequeme Landschaft
  • Videoüberwachung 7/24

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Bahcelievler, Türkei

Video-Review von wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

