  2. Türkei
  3. Bahcelievler
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bahcelievler, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Wohnanlage New residence with swimming pools, a hotel and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Türkei
von
$632,717
Die Residenz verfügt über ein 5-Sterne-Hotel, ein Einkaufszentrum, Grünflächen, einen 5-stufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, Wander- und Radwege.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Herzen von Istanbul, au…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Bahcelievler, Türkei
von
$744,591
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Parkplatz, einen künstlichen Teich, einen Joggingpfad und einen Yoga-Bereich, Sportplätze, Innen- und Außenpools, ein Outdoor-Kino.Abschluss - Juni, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus K…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a guarded residence with gardens and a conference room, Istanbul, Turkey
Bahcelievler, Türkei
von
$432,754
Wir bieten hochwertige Apartments mit Panoramablick auf die Stadt, den See und das Marmara Meer.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Swimmingpool, ein Kino, Gärten, einen Konferenzraum, eine Sauna und einen Hamam, einen Spielraum, einen Loungebereich.Lage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Ordu Caddesi, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Für Investoren:Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integraler Bestandteil der Vereinbarung.Dies bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Ein…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Ordu Caddesi, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Für Investoren:Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integraler Bestandteil der Vereinbarung.Dies bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Ein…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
, Türkei
von
$415,000
Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen m…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Bahcelievler, Türkei
von
$255,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 20
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihre ideale Investition!* *Hauptmerkmale:* - *Lage:* Erste Reihe bei BasinExpress, was beste Sichtbarkeit und Erreichbarkeit gewährleistet. - *Fertiger Eigentumstitel:* Sichern Sie Ihre Investition mit sofortigem Eigentum. - *Vielfältige Wohnungsoptionen:* Wählen Sie aus 1+0,5, 1+1, 2+1…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
90.0
255,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Bahcelievler, Türkei
von
$277,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Das Konzeptprojekt der Loft-Apartments befindet sich in Basyn Express, einem der wertvollsten Investitionsbereiche in Istanbul. Das Projekt besteht aus 2 Blöcken auf einem Grundstück von 24.000 m2. Das Projekt bietet Home Offices im Stil von Loft 1 + 1 und 2 + 1.
Immobilienagentur
FIBO Property
Eine Anfrage stellen
