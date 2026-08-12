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Grundstücke in Türkei

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Grundstück in , Türkei
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Grundstück
, Türkei
Eine seltene große Wohnentwicklungsmöglichkeit in Cumakoy, die etwa 16.500 m2 Land mit Ville…
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Doga Kececioglu
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Grundstück in İshaklı, Türkei
Grundstück
İshaklı, Türkei
0-zu-kures Investitionsland in Alanya – Hohes ROI PotenzialGrundstück zum Verkauf in Alanya …
$2,35M
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 14 m²
$34,78M
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Grundstück in Kardeskoy, Türkei
Grundstück
Kardeskoy, Türkei
Fläche 20 m²
$28,79M
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Grundstück in Zeytinler Mahallesi, Türkei
Grundstück
Zeytinler Mahallesi, Türkei
Fläche 847 m²
$4,32M
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Grundstück in Cobanisa, Türkei
Grundstück
Cobanisa, Türkei
Fläche 22 m²
$9,59M
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Grundstück in Marmaris, Türkei
Grundstück
Marmaris, Türkei
Fläche 3 m²
$5,23M
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Grundstück in Uğrak, Türkei
Grundstück
Uğrak, Türkei
PreislisteLand, 6257m 2, 598.000 €
$688,109
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Grundstück in Kepez, Türkei
Grundstück
Kepez, Türkei
Fläche 330 m²
$2,67M
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Grundstück in Torbali, Türkei
Grundstück
Torbali, Türkei
Fläche 12 m²
$22,09M
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 3 m²
$482,489
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Grundstück in Cebrail Koyu, Türkei
Grundstück
Cebrail Koyu, Türkei
Fläche 5 m²
$319,721
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Grundstück in Avlamis Mahallesi, Türkei
Grundstück
Avlamis Mahallesi, Türkei
Fläche 2 m²
$430,171
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Grundstück in Enes Kesan Yolu, Türkei
Grundstück
Enes Kesan Yolu, Türkei
Fläche 14 m²
$9,18M
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 9 m²
$581,312
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 343 m²
$1,63M
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Grundstück in Cebis, Türkei
Grundstück
Cebis, Türkei
Fläche 2 m²
$164,696
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Grundstück in Camlica Mahallesi, Türkei
Grundstück
Camlica Mahallesi, Türkei
Fläche 4 m²
$1,02M
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Grundstück in Golcuk, Türkei
Grundstück
Golcuk, Türkei
Fläche 13 m²
$7,73M
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Grundstück in Alanya, Türkei
Grundstück
Alanya, Türkei
PreislisteLand, , 1000m2, 595.000 €Willkommen in Ihrem zukünftigen Paradies in der malerisch…
$684,657
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Grundstück in Bagyaka, Türkei
Grundstück
Bagyaka, Türkei
Fläche 761 m²
$802,210
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Grundstück in Turgutlar Mahallesi, Türkei
Grundstück
Turgutlar Mahallesi, Türkei
Fläche 2 m²
$1,22M
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Grundstück in Muratpasa, Türkei
Grundstück
Muratpasa, Türkei
Fläche 7 880 m²
Etagenzahl 6
Bebauungsplanfähiges Gewerbe-Grundstück in der Nähe des Gazi Boulevard in Antalya Muratpaşa …
$8,04M
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Grundstück in Doganpinar, Türkei
Grundstück
Doganpinar, Türkei
Fläche 27 m²
$8,52M
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Grundstück in Can Canakkale Yolu, Türkei
Grundstück
Can Canakkale Yolu, Türkei
Fläche 8 m²
$1,63M
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Grundstück in Karacaoren, Türkei
Grundstück
Karacaoren, Türkei
Fläche 5 m²
$3,26M
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 11 m²
$19,58M
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 12 m²
$4,94M
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Grundstück in Torbali, Türkei
Grundstück
Torbali, Türkei
Fläche 7 m²
$12,21M
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Grundstück in , Türkei
Grundstück
, Türkei
Fläche 3 m²
$2,91M
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